Schwarz-Rot setzt beim Klimaschutz auch aufs Ausland

BERLIN (dpa-AFX) - Die angestrebte Koalition aus CDU/CSU und SPD möchte bei der Erreichung der deutschen Klimaziele auch auf Treibhausgas-Minderungen in anderen Ländern setzen. Zudem will sie am Kohleausstieg im Jahr 2038 festhalten.

"Die deutschen und europäischen Klimaziele erreichen wir vorrangig durch Reduktion von CO2 und anderen Treibhausgasen in Deutschland, zusätzlich durch Anrechnung negativer Emissionen sowie in begrenztem Umfang durch hochqualifizierte und glaubwürdige CO2-Minderungen in außereuropäischen Partnerländern", heißt es im Koalitionsvertrag.