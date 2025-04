NTT DATA Business Solutions erhält vier Pinnacle Awards 2025 und ist Finalist in drei Kategorien (FOTO)

Bielefeld (ots) - Die NTT DATA Business Solutions AG gab heute bekannt, dass sie

von SAP für ihre herausragenden Leistungen als SAP-Partner mit vier SAP Pinnacle

Awards 2025 in folgenden Kategorien ausgezeichnet wurde: "GROW with SAP", "SAP

Business AI | Customer Adoption", "Business Transformation Management" und

"Cross-Portfolio Success". Das global tätige SAP-Beratungshaus für den

Mittelstand erlangte darüber hinaus in drei Kategorien eine

Finalistenplatzierung: "Sales Success | Midmarket", "SAP Business AI | Partner

Innovation - Customer AI Use Case" und "Partner Learning and Skills Growth". Mit

den SAP Pinnacle Awards würdigt SAP jährlich Partner, die sich besonders um die

Entwicklung und den Ausbau ihrer Zusammenarbeit mit SAP verdient gemacht haben

und Kunden dabei unterstützen, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Die

Gewinner und Finalisten der SAP Pinnacle Awards in 24 Kategorien wurden auf der

Grundlage von Empfehlungen von SAP, Feedback der Kunden und verschiedenen

Leistungskennzahlen ausgewählt.



"Unser führendes Partner-Auszeichnungsprogramm, die SAP Pinnacle Awards,

spiegelt die herausragende Leistung und das Engagement unserer Partner wider,

Kundennutzen, exponentielles Wachstum und Vereinfachung zu liefern. Die Gewinner

dieses Preises werden für ihre erfolgreiche Ausrichtung auf die

Geschäftsstrategie von SAP gewürdigt und dafür anerkannt, dass sie innovative

KI- und Cloud-Services und -Lösungen bereitstellen, um Unternehmen zum Erfolg zu

verhelfen", sagte Christian Klein, CEO von SAP SE.





