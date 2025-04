Deutsche Anleihen Kursgewinne - Talfahrt bei US-Anleihen Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch in einem sich immer mehr verschärfenden Zollkonflikt etwas zugelegt. So stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,13 Prozent auf 130,42 Punkte. Die Rendite zehnjähriger …