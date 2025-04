Sicherheitsrat Chance für konsistente Außenpolitik

BERLIN (dpa-AFX) - Unions-Außenexperte Johann Wadephul erwartet mit der Übernahme des Auswärtigen Amts durch die CDU eine Stärkung deutscher Außenpolitik. "Es war in den vergangenen Jahren so, dass das Auswärtige Amt sich auch immer ein bisschen als Korrektivorgan verstanden hat", sagte der Vizevorsitzende der Unionsfraktion am Rande der Vorstellung des schwarz-roten Koalitionsvertrages in Berlin. "Das muss jetzt nicht mehr so sein, sondern man kann im Vorhinein in Abstimmungsprozesse hineingehen", fügte er mit Blick auf die geschäftsführende Ministerin Annalena Baerbock (Grüne) hinzu.

So komme es in den USA "fast nur noch auf den Präsidenten an", sagte Wadephul. Umso wichtiger sei es, "dass Deutschland dort auch eine Stimme entwickelt". Darin sehe er eine große Chance für das Außenministerium wie für das Kanzleramt.