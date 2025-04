Yukon Metals schließt Finanzierung in Höhe von 10 Millionen C$ ab

/NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN. KEIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN ZUM VERKAUF IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT/

9. April 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTC: YMMCF) („Yukon Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte Privatplatzierung auf „Best-Efforts“-Basis in Höhe von 10,0 Millionen C$ sowie die Agentenoption in Höhe von 1,2 Millionen C$ abgeschlossen hat. Dabei hat es insgesamt 20.409.090 Einheiten des Unternehmens („Einheiten“) zu einem Preis von 0,55 C$ pro Einheit ausgegeben und einen Gesamterlös von rund 11,2 Millionen C$, einschließlich der Ausübung der Agentenoption, erzielt („Angebot“). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Aktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber bis zum 9. April 2028 zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,80 C$.

„Mit dem Abschluss dieser Finanzierung steigt der Barbestand von Yukon Metals auf 17 Millionen C$, was unsere Fähigkeit stärkt, unsere wichtigsten Explorationsbemühungen voranzutreiben“, sagte Rory Quinn, President und CEO von Yukon Metals. „In dieser Saison wird sich unser Team auf drei vorrangige Bohrziele konzentrieren – Star River, AZ und Birch. Wir sind dankbar für die Unterstützung unserer Aktionäre, deren Investition entscheidend zur Erschließung des Explorationspotenzials unseres Konzessionsportfolios beiträgt.“

Das Angebot wurde gemeinsam von Cormark Securities Inc. und Canaccord Genuity Corp. (zusammen die „Agenten“) geleitet. Die Agenten erhielten eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot, mit Ausnahme der Einheiten, die an vom Unternehmen identifizierte Käufer ausgegeben wurden („President‘s List“), auf die die Barprovision im Allgemeinen auf 3,0 % des Bruttoerlöses reduziert und in einigen Fällen weiter reduziert oder vollständig darauf verzichtet oder auf bis zu 6,0 % erhöht wurde, wie jeweils vom Unternehmen und den Agenten vereinbart. Als zusätzliche Gegenleistung für ihre Dienstleistungen wurden auch Vergütungs-Warrants (die „Vergütungs-Warrants“) an die Agenten ausgegeben, deren Anzahl 6,0 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Einheiten entsprachen; davon ausgenommen waren die Einheiten, die an Käufer auf der President‘s List ausgegeben wurden, für die keine Vergütungs-Warrants ausgegeben wurden. Jeder Vergütungs-Warrant berechtigt den Inhaber dieses Warrants, bis zum 9. April 2028 eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,55 C$ zu zeichnen.