Mehr Schutz bei Verträgen per Telefon geplant Union und SPD wollen in der künftigen Bundesregierung einen besseren Schutz gegen telefonisch aufgeschwatzte Verträge schaffen. Dafür soll eine "allgemeine Bestätigungslösung" eingeführt werden, wie CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag …