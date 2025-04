Sind Warren Buffetts Apple- & BYD-Aktien nach bis zu 34,4 % Rückgang jetzt ein Kauf?

Warren Buffett mag Unternehmen mit starker Marktstellung, weil sie über einen langen Zeitraum hohe Gewinnzuwächse erzielen, die sich in den Kursen widerspiegeln. So sind Apple - und BYD -Aktien seit seinem Einstieg im ersten Quartal 2016 beziehungsweise im September 2008 bis heute schon um etwa 580 Prozent beziehungsweise 4.670 Prozent gestiegen (09.04.2025).

Apples Chinaabhängigkeit

Apple-Aktien haben unter den abrupt steigenden US-Zöllen speziell auf Waren aus China gelitten.

Der Megakonzern lässt den Großteil seiner Produkte in Asien, allen voran in China, herstellen. Dort arbeitet der Technologiekonzern mit Auftragsfertigern wie Foxconn, Pegatron und Wistron zusammen. Schätzungen zufolge entfallen rund 70 bis 80 Prozent der gesamten Herstellung insbesondere bei der Endmontage von iPhones, iPads und MacBooks auf China.

In den letzten Jahren hat Apple seine Produktion auch nach Indien verlagert, um von Steueranreizen und der wachsenden lokalen Nachfrage zu profitieren. Hier fertigen Foxconn und Wistron vor allem iPhones.

Weitere Länder, in denen Apple auch produziert, sind Vietnam, Brasilien, Malaysia, Thailand, Indonesien, USA und Südkorea. Sie tragen allerdings nur einen geringen Teil zur Gesamtproduktion bei.

Somit könnten Apples Preise in den USA künftig steigen, worunter erfahrungsgemäß die Nachfrage leidet. Da der Konzern seine Produkte jedoch schon vor den Zöllen sehr teuer verkauft hat, muss diese Frage letztendlich der Konsument beantworten. Behält Apple hingegen seine bisherigen Verkaufspreise in den USA bei, würde die Gewinnmarge leicht sinken, die im Zehnjahresdurchschnitt sehr hohe 23 Prozent beträgt. Bisher sind in den USA allerdings noch keine Preissteigerungen erkennbar.

Apple-Bewertung

Klammern wir die Zolleinflüsse aus, lässt sich feststellen, dass Apple-Aktien in den vergangenen zehn Jahren (2015 bis 2024) deutlich stärker und damit zum Großteil nur über einen Anstieg der Bewertungskennziffern gestiegen sind. So lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis 2015 noch bei 8,2, während es heute trotz des Kursrückgangs 29,1 beträgt (09.04.2025). Dies kann ein Grund dafür sein, warum Warren Buffett schon vor der Korrektur Anteile verkauft hat.

Eigene Darstellung: Quelle: https://investor.apple.com/sec-filings/default.aspx

Das Umsatzwachstum erreichte hingegen annualisiert nur 5,89 Prozent. Seit 2022 ist sogar ein leichter Ertragsrückgang erkennbar.

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass Apple-Aktien heute nach vielen Bewertungsverfahren eindeutig stark überbewertet sind und somit noch tiefer fallen könnten.

BYD bleibt unbeeindruckt

BYD ist hingegen hauptsächlich in China aktiv und zunächst wenig von den Zöllen betroffen. In Europa und den USA setzt der Konzern auf eigene Werke und besitzt somit Vorteile. Das Unternehmen könnte infolge der Zölle jedoch auch von einem Konjunkturabschwung in China in Mitleidenschaft gezogen werden.

BYD wuchs zwischen 2015 und 2024 annualisiert um 27,06 Prozent, während die Aktien nicht stärker als die Erträge stiegen. Sie sind mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 deshalb etwa fair bewertet (09.04.2025), aufgrund ihrer Konjunkturabhängigkeit und geringen Margen aber auch schwankungsanfällig.

Eigene Darstellung: Quelle: https://www.bydglobal.com/en/InvestorAnnals.html?scroll=true

Fazit

Während die Apple-Aktie seit Warren Buffetts Einstieg 2016 stark gestiegen, zollanfälliger und inzwischen überbewertet ist, gelten BYD-Anteile als weniger zoll-, dafür aber konjunkturanfällig, und noch nicht zu teuer.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 174,99 $ , was einem Rückgang von -4,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer