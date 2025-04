Ist es Zufall, dass Gold heute explodiert, nachdem China im Handelskrieg ebenfalls 104% Zölle gegen die USA/Trump erhebt und heute Nacht ein Crash von US-Staatsanleihen Hedgefonds in Schwierigkeiten brachte? Eher nicht: Trump und die USA haben, anders als behauptet, schlechte Karten: man importiert so viel wie keine andere Nation - das heißt die durch den Handelskrieg haben für US-Firmen und US-Kosumenten den weltweit größten direkten Effekt. Dazu brauchen die USA dringend das Ausland, damit man seine Schulden verkaufen kann mittels Anleiheemissionen. Und die USA haben den mit Abstand aufgeblasensten Aktienmarkt, sodass das Potential für Vermögensverluste entsprechend am Größten ist. Der Traum von Trump, dass die USA sich problemlos wieder industrialisieren könnte, ist schlicht realitätsfremd. Faktisch erleben wir mit Trump keinen schwarzen, sondern einen orangenen Schwan. Und anders als Bitcoin ist Gold in diesem Szenario wirklich ein sicherer Hafen..

Hinweise aus Video:

1. China setzt im Handelskrieg auf Gold – US-Anleihen unter Druck

2. Koalitionsvertrag: Push für die Wirtschaft? Blick in die Details

Das Video "Gold explodiert, US-Anleihen-Crash und Trump-China-Handelskrieg!" sehen Sie hier..