Ölpreise springen ins Plus - US-Zollpause für bestimmte Länder Die Ölpreise haben am Mittwoch im US-Handel ihre vorherigen Verluste abgeschüttelt und sind deutlich ins Plus geklettert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni stieg zuletzt um 1,15 US-Dollar auf 63,97 Dollar. Zuvor war …