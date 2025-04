Börsen Update USA - 09.04. - US Tech 100 stark +9,39 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 40.125,14 PKT und steigt um +6,66 %.

Top-Werte: NVIDIA +14,06 %, Boeing +13,27 %, Apple +10,58 %, American Express +10,55 %, Nike (B) +9,64 %

Flop-Werte: Verizon Communications +0,76 %, Johnson & Johnson +1,50 %, Coca-Cola +1,87 %, Procter & Gamble +2,36 %, McDonald's +2,56 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:54) bei 18.695,12 PKT und steigt um +9,39 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +21,86 %, Arm Holdings +21,03 %, Microchip Technology +20,63 %, ON Semiconductor +18,72 %, Advanced Micro Devices +18,71 %

Flop-Werte: Exelon -0,86 %, AstraZeneca 0,00 %, American Electric Power +0,22 %, Vertex Pharmaceuticals +1,47 %, Xcel Energy +1,47 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:54) bei 5.364,90 PKT und steigt um +7,68 %.

Top-Werte: United Airlines Holdings +21,88 %, Microchip Technology +20,63 %, Delta Air Lines (DE) +20,58 %, ON Semiconductor +18,72 %, Advanced Micro Devices +18,71 %

Flop-Werte: Hormel Foods -1,66 %, Cboe Global Markets -0,92 %, Exelon -0,86 %, AT&T -0,85 %