Devisen Eurokurs gibt Kursgewinne zurück - Trump lenkt im Zollkonflikt ein Der Euro hat am Mittwoch im US-Handel seine deutlichen Gewinne aus dem europäischen Geschäft nahezu vollständig wieder eingebüßt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0962 US-Dollar, nachdem sie in Europa am Nachmittag bis auf …