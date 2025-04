Seite 2 ► Seite 1 von 4

Seoul, Mailand, Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Im dritten Jahr in Folge bietet Kia Design in Mailand eine Plattform fürkünstlerischen Ausdruck und kulturellen Austausch- Werke von Philippe Parreno und A.A. Murakami reflektieren dieKia-Designphilosophie "Opposites United" und ermöglichen eine sensorischeReise, die die Entwicklung dieses Ansatzes widerspiegelt- Die Ausstellung im Museo della Permanente läuft bis zum 13. AprilKia Design zeigt in Zusammenarbeit mit den international renommierten KünstlernPhilippe Parreno und A.A. Murakami (Azusa Murakami und Alexander Groves) auf derMailänder Designwoche 2025 "Opposites United: Eclipse of Perceptions". Mit derdiesjährigen Ausstellung, die bis zum 13. April im Museo della Permanente zusehen ist, setzt Kia sein Engagement für kulturellen Austausch und kreativeErkundung fort. Die Veranstaltung stellt die sich entfaltende Transformation derMarke - verwurzelt in deren zentralen kulturellen Werten und kreativer Identität- in den Mittelpunkt und regt Gespräche an, die herausfordern und inspirieren.Indem sie Künstler wie Philippe Parreno und A.A. Murakami mit Kia Design undanderen prominenten Mitgliedern der globalen kreativen Community zusammenbringt,soll sie ein interaktives Erlebnis bieten, bei dem sich die Besucher mit denIdeen, Philosophien und Ausdrucksformen auseinandersetzen können, die diezeitgenössische Kreativität prägen. Seit der ersten Teilnahme an der MailänderDesignwoche im Jahr 2023 ist Kia Design bestrebt, Kunst und Kultur zuunterstützen, indem es Künstlern eine Plattform bietet, auf der sie ihreInterpretationen der Kia-Designphilosophie "Opposites United" (VereinteGegensätze) durch Werke oder Performances mit experimentellen Ansätzen zumAusdruck bringen können."The Eclipse"Als zentrale Bühne für Aufführungen und Gesprächsrunden besitzt "The Eclipse" imMuseo della Permanente eine an das Kolosseum erinnernde gestufte Bestuhlung. DieInhalte werden auf ein mehrschichtiges System von Schirmen projiziert. In diesemRaum werden die Besucher dazu ermutigt, aktiv am Geschehen teilzunehmen, in denInhalt einzutauchen und ihn subjektiv zu interpretieren, statt nur Beobachter zusein.Eklipsen, also Sonnen- oder Mondfinsternisse, haben im Laufe derMenschheitsgeschichte bedeutende wissenschaftliche, religiöse und kulturelleBedeutungen erlangt. Diese Himmelsereignisse haben dazu inspiriert, zu träumen,über die eigene Existenz hinauszuschauen, die Zukunft vorherzusagen undTechnologien weiterzuentwickeln."Opposites United: Eclipse of Perceptions" nutzt den Raum, um die Geschichte von