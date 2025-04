Alle Blicke auf: BMW, DocMorris, Natwest, Dow, Tesco, Tecan, UBS, BSH & Ampiron!

Unternehmenstermine

07:00 Uhr, Schweiz: Givaudan, Q1-Umsatz

07:00 Uhr, Schweiz: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen

07:00 Uhr, Niederlande: DocMorris, Q1-Umsatz

08:00 Uhr, Großbritannien: Tesco, Jahreszahlen

10:00 Uhr, Deutschland: Dekra, Bilanz-Pk (online), Stuttgart

10:00 Uhr, Schweiz: Julius Bär, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: BSH, Jahres-Pk, München

10:00 Uhr, Deutschland: Ampiron, Jahres-Pk

10:30 Uhr, Schweiz: UBS, Hauptversammlung

11:00 Uhr, Spanien: CaixaBank, Hauptversammlung

11:00 Uhr, Deutschland: BMW, Pre-Close Conference Call Q1/25

14:00 Uhr, USA: Dow, Hauptversammlung

15:00 Uhr, Schweiz: Tecan, Hauptversammlung

15:00 Uhr, Schweden: Saab, Hauptversammlung

16:00 Uhr, Schweiz: Emmi, Hauptversammlung

18:00 Uhr, Deutschland: Schaeffler, Pre-Close Call Q1/25

18:10 Uhr, Deutschland: Patrizia, Geschäftsbericht

19:00 Uhr, Großbritannien: Natwest, Investor Day

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

Konjunkturdaten

01:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 3/25

03:30 Uhr, China: Erzeugerpreise 3/25

03:30 Uhr, China: Verbraucherpreise 3/25

08:00 Uhr, Deutschland: Baupreise für Wohngebäude 2/25

08:00 Uhr, Norwegen: Verbraucherpreise 3/25

08:00 Uhr, Dänemark: Verbraucherpreise 3/25

08:00 Uhr, Schweden: Industrieaufträge 2/25

08:00 Uhr, Rumänien: BIP Q4/24 (endgültig)

09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

09:00 Uhr, Österreich: Industrieproduktion 2/25

10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 2/25

11:00 Uhr, Griechenland: Verbraucherpreise 3/25

11:00 Uhr, Griechenland: Industrieproduktion 2/25

12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 3/25

12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

12:00 Uhr, Deutschland: Bundesbank, Monatsbericht

14:30 Uhr, Deutschland: Curevac, Jahreszahlen (15.00 h Call)

14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 3/25

14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 3/25

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 10.04.2024 Zeit Land Relev. Termin 14:30 USA Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Monat) 14:45 USA Fed Bowman Rede 15:45 CAN Zinsentscheidung der BoC 15:45 CAN Geldpolitischer Begleittext der BoC 16:00 CAN BoC - Bericht zur Geldpolitik 16:30 CAN Pressekonferenz der BoC 18:45 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 20:00 USA Monatliches Budget-Statement 20:00 USA FOMC Protokoll



Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin