Frische Q1-Zahlen von: Blackrock, Fastenal, Morgan Stanley und J.P. Morgan

Unternehmenstermine

07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 3/25

07:00 Uhr, Deutschland: Gerresheimer, Q1-Zahlen (10.00 h Call)

07:30 Uhr, Dänemark: Tryg, Q1-Zahlen

09:30 Uhr, Schweiz: Swiss Re, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: BayernLB, Bilanz-Pk, München

12:15 Uhr, USA: Blackrock, Q1-Zahlen

12:30 Uhr, USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen

13:00 Uhr, USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Fastenal, Q1-Zahlen

13:30 Uhr, USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen

15:30 Uhr, Großbritannien: AstraZeneca, Hauptversammlung

Konjunkturdaten

08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 2/25

08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 2/25

08:00 Uhr, Großbritannien: BIP 2/25

08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

08:00 Uhr, Rumänien: Verbraucherpreise 3/25

08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

08:00 Uhr, Deutschland: Insolvenzen 1/25 + Schnellindikator 3/25

09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

09:00 Uhr, Schweiz: SECO Verbrauchervertrauen 3/25

11:45 Uhr, EU: EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Teilnahme an Eurogroup Press Conference, Warschau

14.00 Uhr, Polen: Leistungsbilanz 2/25

14:00 Uhr, Polen: Handelsbilanz 2/25

14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 3/25

16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/25 (vorläufig)



Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 11.04.2024 Zeit Land Relev. Termin 14:15 EUR EZB: Begleittext zur Geldpolitik 14:15 EUR EZB - Hauptrefinanzierungssatz 14:15 EUR EZB - Einlagefazilität 14:30 USA Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) 14:30 USA Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) 14:30 USA Erzeugerpreisindex (Jahr) 14:30 USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung 14:30 USA Erzeugerpreisindex (Monat) 14:45 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 14:45 EUR Pressekonferenz der EZB 18:00 USA Fed-Mitglied Collins spricht 18:30 GBR BoE-Mitglied Greene spricht 19:10 USA FOMC Mitglied Bostic Rede



