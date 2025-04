LVMH, Citigroup, Johnson & Johnson & PNC Financial Services legen Q1-Zahlen vor!

Unternehmenstermine

06:00 Uhr, Schweiz: Sika AG, Q1-Umsatz

06:00 Uhr, Schweiz: Meyer Burger Technology, Jahreszahlen

07:00 Uhr, Schweiz: Sulzer, Q1-Umsatz

07:00 Uhr, Schweden: Ericsson, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Beiersdorf, Q1-Umsatz

10:00 Uhr, Deutschland: Mahle Bilanz-Pk, Stuttgart

12:30 Uhr, USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

12:45 Uhr, USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

12:45 Uhr, USA: Bank of America, Q1-Zahlen

13:30 Uhr, Frankreich: Airbus Group, Hauptversammlung

14:00 Uhr, Niederlande: Stellantis, Hauptversammlung

14:00 Uhr, USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen

15:00 Uhr, USA: Bank of New York Mellon, Hauptversammlung

15:30 Uhr, USA: Moody's, Hauptversammlung

17:45 Uhr, Frankreich: LVMH, Q1-Zahlen

18:00 Uhr, USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung

Konjunkturdaten

07:00 Uhr, Finnland: Verbraucherpreise 3/25

08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenzahlen 2/25

08:00 Uhr, Rumänien: Industrieproduktion 2/25

08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

10:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 4/25

11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 2/25

12:00 Uhr, Irland: Handelsbilanz 2/25

14:30 Uhr, USA: Empire State Index 4/25

14:30 Uhr, USA: Im- und Exportpreise 3/25



