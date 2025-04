- Neometals setzt die Goldexplorations- und Golderschließungsaktivitäten in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Barrambie fort, um einerseits möglichst frühzeitig Cashflow zu generieren und sich andererseits gegen die Volatilitätsrisiken an den Batteriemetallmärkten abzusichern.

- Der Fokus der Goldstrategie des Unternehmens liegt auf dem Prospektionsgebiet Ironclad, weil man hier die vorhandene Infrastruktur nutzen kann und die wichtigsten Arbeitsabläufe in der Exploration, bei den Genehmigungsverfahren und den strategischen Partnerschaften für den Abbau und die Verarbeitung parallel zueinander forciert werden können.

10. April 2025 / IRW-Press / Neometals Ltd. (ASX: NMT) („Neometals“ oder „das Unternehmen“) freut sich, das folgende Update zu seiner aktuellen strategischen Ausrichtung und den jüngsten Aktivitäten im Bereich der Goldexploration und -erschließung zu veröffentlichen.

Strategischer Kontext

Neometals hat sich auf dem Gebiet der nachhaltigen Batterierohstoffe einen Namen gemacht, insbesondere über seine Projekte zum Recycling und zur Veredelung von Lithium-Ionen-Batterien sowie zur Rückgewinnung von Vanadium. Das Unternehmen arbeitet nach wie vor intensiv an der Vermarktung seiner nachhaltigen Verarbeitungslösungen für kritische Rohstoffe, die vor allem über Geschäftsmodelle mit Vergabe von Lizenzen erfolgt.

Das Unternehmen hat außerdem erkannt, dass die firmeninterne Bergbauexpertise, die bestehende Infrastruktur und die strategische Positionierung bestens für den Ausbau des unternehmenseigenen Goldprojekts Barrambie in der Region Murchison in Westaustralien (das „Projekt Barrambie“) genutzt werden kann. Ziel ist es, das Projekt so weit zu erschließen, dass eine Entscheidung über den Abbau in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 getroffen werden kann.

Zielsetzungen der Goldstrategie

Im September 2024 präsentierte das Unternehmen im Goldprojekt Barrambie ein Explorationsziel[i], das historische Goldminen und die dazugehörigen Mineralisierungsstrukturen umfasst. Aktuell wird an der Definition von Goldmineralressourcen gearbeitet, die sich für eine kurzfristige Erschließung mit geringem Kapitalaufwand eignen.[ii]

Im Rahmen seiner Goldstrategie konzentriert sich das Unternehmen vorrangig auf mehrere strategische Schlüsselaspekte:

- Frühzeitige Generierung von Cashflow: Ziel ist eine möglichst zeitnahe Erschließung mit Offsite-Verarbeitungsoptionen (Erzabnahme/Auftragsverarbeitung), um möglichst früh Umsätze generieren zu können.

- Diversifizierung des Engagements im Bereich Rohstoffe: Positionierung bei Gold als Absicherung gegen Volatilitätsrisiken an den Batteriemetallmärkten.

- Priorisierung des Prospektionsgebiets Ironclad: Das Prospektionsgebiet Ironclad wird in puncto Erschließung und Abbau vorrangig behandelt. Das Projekt Ironclad war bereits Gegenstand einer Vormachbarkeitsstudie und einer im Jahr 1988 unterzeichneten Absichtserklärung (im Hinblick auf die Erschließung).[iii]

- Nutzung der vorhandenen Infrastruktur: Um das Erschließungsrisiko möglichst gering zu halten, wird auf die vorhandene Infrastruktur und auf das umfangreiche historische Geo-Datenmaterial zurückgegriffen.[iv]

Chris Reed, Managing Director von Neometals, meint dazu:

„Diese neue strategische Ausrichtung auf Gold soll den Fokus von Neometals auf das Recycling von Batteriematerialien und die entsprechenden Veredelungstechnologien nicht ersetzen, sondern ergänzen. Sie soll für finanzielle Resilienz sorgen, die Umsatzquellen erweitern und den Aktionären langfristig eine entsprechende Wertschöpfung zusichern.“

Umsetzungsrahmen

Die Goldstrategie wird über drei parallel geschaltete Arbeitsabläufe umgesetzt:

Ressourcendefinition & Exploration

- Bohrungen im Bereich bereits aufgeschlossener Flächen (Brownfields): Potenzialreichere Ziele mit höhergradiger Mineralisierung werden vorrangig für Ergänzungsbohrungen (Infill und Stepout) ausgewählt (z. B. Ironclad, Barrambie Ranges, Mystery).

- Regionale Exploration: Im gesamten, über 500 Quadratkilometer großen Konzessionspaket, das sich in Streichrichtung über 40 Kilometer entlang des Grünsteingürtels Barrambie (Kismet, Silver Lining, Woodies) erstreckt (siehe Anhang A), werden sowohl neue als auch bestehende Ziele zeitgleich ermittelt bzw. ausgebaut.

Genehmigungsverfahren & Kommunales Engagement

- Einholen von Genehmigungen: Neometals verfügt über entsprechendes Know-how im Genehmigungswesen, um eine rasche Abwicklung von Genehmigungsverfahren sicherzustellen.

- Konsultation mit Stakeholdern: Frühzeitige Einbindung und Weitergabe von Vorteilen an Ureinwohner im Besitz von Rechtsansprüchen, Viehzüchter, Bewohner und andere Interessengruppen, um einen langfristigen Interessenabgleich mit der Kommune sicherzustellen.

Strategische Partnerschaften

- Externe Verarbeitung (Offsite-Verarbeitung): Kontaktaufnahme mit nahegelegenen Verarbeitungsanlagen und Aushandlung von Erzabnahme- oder Auftragsverarbeitungsverträgen.

- Beziehungsarbeit: Nutzung langjähriger regionaler Partnerschaften zur rascheren Projekterschließung.

Nächste Schritte

Nachstehend ist ein vorläufiger 12-Monats-Zeitplan für die Projektaktivitäten im Goldprojekt Barrambie dargestellt. Das Unternehmen verfügt per 31. März 2025 über 7,1 Mio. AUD an Barmittel ohne Verfügungsbeschränkung.

Genehmigt im Namen von Neometals durch Christopher Reed, Managing Director.

ENDE

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Meinungen, Prognosen und andere Aussagen, die innewohnenden erheblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren unterliegen, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Dazu gehören auch Aussagen über Markt- und Branchentrends, die auf Interpretationen der aktuellen Marktbedingungen beruhen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind. Die Empfänger dieser Pressemitteilung werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, sowie von allen Prognosen und Annahmen, auf denen diese Aussagen basieren.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Meinungen, Prognosen, Vorhersagen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Verpflichtungen, Zusicherungen oder Garantien seitens Neometals und seiner verbundenen Unternehmen, Direktoren, Vertreter und Mitarbeiter dar, einschließlich jeglicher Verpflichtung zur Aktualisierung solcher Informationen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben und nur in dem Umfang, in dem dies erforderlich ist, haften die Direktoren, Vertreter und Mitarbeiter von Neometals in keiner Weise gegenüber einer Person oder Einrichtung für Verluste, Ansprüche, Forderungen, Schäden, Kosten oder Ausgaben jeglicher Art, die sich in irgendeiner Weise aus den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen ergeben oder damit in Zusammenhang stehen.

Erklärung der sachkundigen Person – Goldprojekt Barrambie

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Jeremy Peters zusammengestellt und in den folgenden früheren Pressemitteilungen von Neometals präsentiert wurden: Kopien dieser Pressemitteilungen sind auf der Website des Unternehmens unter www.neometals.com.au/en/investors oder auf der Website der ASX unter www.asx.com.au verfügbar.

(i) 23. September 2024, mit dem Titel „Barrambie Gold Exploration Target“; und (ii) 5. Februar 2025, mit dem Titel „Maiden Gold Drilling Programme Commences at Barrambie Project“; (iii) 20. März 2025, mit dem Titel „Exploration Update - Barrambie Gold Assays“

Herr Peters war die sachkundige Person für diese Pressemitteilungen. Die vom Explorationsteam von Neometals aus historischen WAMEX-Berichten zusammengestellten Daten wurden von Herrn Peters überprüft, der der Aufnahme der in diesem Bericht enthaltenen Informationen in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zugestimmt hat.

Neometals bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen Pressemitteilungen dargestellten Informationen wesentlich beeinflussen, und dass die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Pressemitteilungen nicht wesentlich geändert wurden.

Compliance-Erklärung – Goldprojekt Barrambie

Die sachkundige Person weist darauf hin, dass bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Explorationsergebnisse aus historischen DEMIRS-WAMEX4-Jahresberichten früherer Betreiber stammen. Weitere Explorationen und Bewertungen können das Vertrauen in diese Ergebnisse gemäß den JORC-Standards von 2012 beeinträchtigen. Neometals oder seine sachkundige Person haben keine Informationen erhalten, die sie dazu veranlassen, die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der zuvor gemeldeten Bohrergebnisse und Arbeiten in Frage zu stellen.

Das Unternehmen hat eine Desktop-Bewertung der abgeschlossenen Arbeiten durchgeführt. Es hat die Ergebnisse jedoch nicht umfassend validiert und ist daher nicht so zu betrachten, als würde es diese Ergebnisse melden, übernehmen oder bestätigen.

Um die ASX-Börsenvorschrift 5.7 und die damit verbundene FAQ 36 (Bekanntmachungen über den Erwerb von Material – Explorationsergebnisse früherer Eigentümer) einzuhalten, werden Einzelheiten zu historischen Explorationsprogrammen von Unternehmen vor Neometals für die entsprechenden historischen Bohrabschnitte in den Pressemitteilungen von Neometals an der ASX gemeldet am: (i) 23. September 2024, mit dem Titel „Barrambie Gold Exploration Target“; und (ii) 5. Februar 2025, mit dem Titel „Maiden Gold Drilling Programme Commences at Barrambie Project“, wie in JORC-Tabelle 1, Abschnitt 1 und 2, zusammengefasst, und verweisen auf die WAMEX-Berichtsnummer A. Diese WAMEX-Berichte können online unter https://geoview.dmp.wa.gov.au/GeoView abgerufen werden, wobei für jeden Bericht die eindeutige A-Nummer verwendet wird. Jeder WAMEX-Bericht enthält eine technische Erläuterung der abgeschlossenen Arbeiten und der erzielten Ergebnisse.

Über Neometals Ltd

Das Unternehmen vermarktet ein Portfolio an nachhaltigen Verarbeitungslösungen, die kritische Materialien aus hochwertigen Abfallströmen rückgewinnen. Aufgrund des geringeren Risikos und des geringeren Kapitalbedarfs werden Geschäftsmodelle mit Lieferung von Anlagen und/oder Lizenzierung von Technologien bevorzugt.

- Das Hauptaugenmerk von Neometals ist auf die patentierte Lithium-Ionen-Batterie-Recyclingtechnologie (50 % NMT) gerichtet, die (über die Primobius GmbH) mit dem 150 Jahre alten deutschen Anlagenbauer SMS group GmbH vermarktet wird. Primobius beliefert Mercedes-Benz mit einer Recyclinganlage mit einer Kapazität von 2.500 Tonnen pro Jahr, die derzeit in Betrieb genommen wird. Diese industrielle Validierung wird dem Angebot von integrierten Recyclinganlagen mit einer Kapazität von ca. 20.000 Tonnen pro Jahr für die Geschäftsentwicklungspipeline vorausgehen.

- Lithiumchemikalien (70 % NMT) – Patentiertes ELi-Elektrolyseverfahren, das sich zu 30 % im Besitz von Mineral Resources Ltd. befindet, mit dem Ziel, Lithiumhydroxid in Batteriequalität aus Sole und/oder Hartgestein zu Betriebskosten im untersten Quartil zu produzieren. Erfolgreich abgeschlossene Testarbeiten im Pilotmaßstab und Planung der industriellen Validierung mit Finanzierungspartnern durch kontinuierliche Demonstrationsanlagenversuche mit dem Ziel eines Geschäftsmodells für die Lizenzierung von Technologien; und

- Vanadiumgewinnung (100 % NMT) – Zum Patent angemeldetes hydrometallurgisches Verfahren zur Herstellung von hochreinem Vanadiumpentoxid aus einem Nebenprodukt der Stahlerzeugung („Schlacke“) zu Betriebskosten und einem CO2-Fußabdruck im untersten Quartil. Planung der Nutzung im Rahmen eines Geschäftsmodells für Technologielizenzen. Der Projektfinanzierungsprozess für die erste kommerzielle Anlage ist im Gange (86,1 % NMT).

Das restliche vorgelagerte Mineralien-Asset des Unternehmens weist zwei unterschiedliche Mineralisierungsarten und Mineralressourcen auf:

- Titan und Vanadium bei Barrambie (100 % NMT) – Die weltweit zweithochgradigste Titanlagerstätte in Hartgestein befindet sich zurzeit in einem Veräußerungsprozess.

- Gold bei Barrambie (100 % NMT) – Historischer hochgradiger Goldproduzent im frühen 20. Jahrhundert, sehr geringe moderne Explorationen. Das allererste Goldexplorationsziel verdeutlicht das Potenzial für Brachflächen-Goldentdeckungen im Lagerstättenmaßstab. Ein aktives Goldexplorationsprogramm ist für das Jahr 2025 geplant. Barrambie befindet sich in der Nähe einer Reihe von Goldprojekten in Lagerstättengröße mit bestehender Verarbeitungsinfrastruktur.

ANHANG A – PROJEKT BARRAMBIE Geologie und signifikante Abschnitte[v]

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

[i] Alle Details dazu finden Sie in der ASX-Mitteilung von Neometals vom 23. September 2024 mit dem Originaltitel „Barrambie Gold Exploration Target“.

[ii] Nähere Einzelheiten dazu sind in der ASX-Mitteilung von Neometals vom 20. März 2025 mit dem Originaltitel „Exploration Update – Barrambie Gold Assays“ nachzulesen.

[iii] Weitere Informationen finden Sie im WAMEX-Report A30688. Diese WAMEX-Reporte können unter der spezifischen A-Nummer des jeweiligen Reports online unter https://geoview.dmp.wa.gov.au/GeoView abgerufen werden. In jedem WAMEX-Report werden die durchgeführten Arbeiten und ermittelten Ergebnisse aus fachlicher Sicht erklärt.

[iv] Alle Details dazu finden Sie in der ASX-Mitteilung von Neometals vom 23. September 2024 mit dem Originaltitel „Barrambie Gold Exploration Target“.

[v] Ausführliche Informationen finden Sie in den ASX-Pressemitteilungen von Neometals vom 23. September 2024 „Barrambie Gold Exploration Target“, 5. Februar 2025 „Maiden Gold Drilling Programme Commences at Barrambie Project“, 20. März 2025 „Exploration Update - Barrambie Gold Assays“.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

