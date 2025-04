Termine bis 23. April 2025

^ --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 10. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz 07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: DocMorris, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen 10:00 DEU: Dekra, Bilanz-Pk (online), Stuttgart 10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung 10:00 DEU: BSH, Jahres-Pk, München 10:00 DEU: Ampiron, Jahres-Pk 10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung 11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung 11:00 DEU: BMW, Pre-Close Conference Call Q1/25 14:00 USA: Dow, Hauptversammlung 15:00 CHE: Tecan, Hauptversammlung 15:00 SWE: Saab, Hauptversammlung 16:00 CHE: Emmi, Hauptversammlung 18:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close Call Q1/25 18:10 DEU: Patrizia, Geschäftsbericht 19:00 GBR: Natwest, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 3/25 03:30 CHN: Erzeugerpreise 3/25 03:30 CHN: Verbraucherpreise 3/25 08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 2/25 08:00 NOR: Verbraucherpreise 3/25 08:00 DNK: Verbraucherpreise 3/25 08:00 SWE: Industrieaufträge 2/25 08:00 ROU: BIP Q4/24 (endgültig) 09:00 CZE: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig) 09:00 AUT: Industrieproduktion 2/25 10:00 ITA: Industrieproduktion 2/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 3/25 11:00 GRC: Industrieproduktion 2/25 12:00 IRL: Verbraucherpreise 3/25 12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig) 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 14:30 DEU: Curevac, Jahreszahlen (15.00 h Call) 14:30 USA: Verbraucherpreise 3/25 14:30 USA: Realeinkommen 3/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 06:01 CHN/USA/BEL: China will Sonderzölle auf alle US-Produkte in Kraft setzen - Entwicklung im globalen Handelskonflikt

10:00 DEU: Digitales Hintergrundgespräch u.a. mit VDA-Präsidentin Hildegard Müller u.a. zur Wettbewerbsfähigkeit Europas

10:30 DEU: Hybrid-Pk zum Wohnungsbau-Tag 2025, Berlin

Sieben führende Organisationen und Verbände der Bau- und Wohnungswirtschaft - darunter der Deutsche Mieterbund und die IG BAU - machen eine schonungslose Analyse der Koalitionspläne zum Wohnungsbau. Und sie stellen dazu eine zentrale Frage: Schaffen CDU/CSU und SPD es, die Wohnungsnot in den Griff zu bekommen?

11:00 DEU: Konferenz Tagesspiegel «Health4EU - ZukunftsDialog Europäische Gesundheit», Berlin

11:00 FRA: Internationale Energieagentur (IEA) veröffentlicht Bericht zum Einfluss Künstlicher Intelligenz

11:30 DEU: Wirtschaftsinstitute stellen «Gemeinschaftsdiagnose» zur Wirtschaftslage vor

DEU: Nach der Einigung von Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag + 14.30 Pk CSU-Chef Markus Söder und Generalsekretär Martin Huber nach Schalte des CSU-Vorstands

DEU: BDI-Mobilitätsforum zur Zukunft der Mobilität

+ 15.50 Podiumsdiskussion mit dem geschäftsführenden Bundesverkehrsminister Volker Wissing

12:00 DEU: Vorstellung Studie Bundesbank zum Thema «Private Haushalte und ihre Finanzen»

BEL: EU-Industriekommissar Stephane Sejourne trifft sich wegen US-Zöllen mit Wirtschaftsvertretern

LUX: Schlussanträge am EuGH wegen nicht angegebener Verzugszinsen beim Autokauf

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 11. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 3/25

07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen (10.00 h Call)

07:30 DNK: Tryg, Q1-Zahlen

09:30 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

10:00 DEU: BayernLB, Bilanz-Pk, München

12:15 USA: Blackrock, Q1-Zahlen

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen

13:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q1-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen

15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Industrieproduktion 2/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 2/25

08:00 GBR: BIP 2/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 3/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

08:00 DEU: Insolvenzen 1/25 + Schnellindikator 3/25

09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 3/25

11:45 EUR: EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Teilnahme an Eurogroup Press Conference, Warschau 14.00 POL: Leistungsbilanz 2/25

14:00 POL: Handelsbilanz 2/25

14:30 USA: Erzeugerpreise 3/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/25 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Start der neuen MAN-Batteriefertigung in Nürnberg u.a. mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU), Alexander Vlaskamp, CEO MAN Truck & Bus, Michael Kobinger, Produktionsvorstand MAN Truck & Bus

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 14. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen

23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 3/25

06:30 JPN: Industrieproduktion 2/25 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 2/25

07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/25

08:00 GBR: Erzeugerpreise 3/25

08:00 GBR: Importpreise 3/25

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 3/25 10:00 BGR: Verbraucherpreise 3/25



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Entscheidung im Fall der Klimaklage eines peruanischen Bauern gegen den Energiekonzern RWE, Hamm

LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 15. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

06:00 CHE: Meyer Burger Technology, Jahreszahlen

07:00 CHE: Sulzer, Q1-Umsatz

07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Mahle Bilanz-Pk, Stuttgart

12:30 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen

13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung

14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung

14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen

15:00 USA: Bank of New York Mellon, Hauptversammlung

15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung

17:45 FRA: LVMH, Q1-Zahlen

18:00 USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/25

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 2/25

08:00 ROU: Industrieproduktion 2/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 4/25

11:00 EUR: Industrieproduktion 2/25

12:00 IRL: Handelsbilanz 2/25

14:30 USA: Empire State Index 4/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 3/25



SONSTIGE TERMINE

INT: EU-Extrazölle auf die Einfuhr amerikanischer Produkte wie Bourbon-Whiskey, Jeans, Motorräder, Boote und Erdnussbutter werden fällig, Europaweit

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 16. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q1-Umsatz

06:30 SWE: Nordea Bank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hella, Q1-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q1/25

08:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen

10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung

12:00 SWE: Autoliv, Q1-Zahlen

12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung

12:45 USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen

13:00 FRA: Sanofi, Hauptversammlung

13:00 USA: Travelers, Q1-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen

14:00 NLD: KPN, Hauptversammlung

14:30 CHE: Nestle, Hauptversammlung

15:00 CHE: Georg Fischer, Hauptversammlung

15:00 CHE: Mikron, Hauptversammlung

15:30 CHE: Bucher, Hauptversammlung

16:00 USA: United Airlines, Q1-Zahlen

16:30 CHE: Geberit, Hauptversammlung

22:10 USA: Alcoa, Q1-Zahlen

22:30 AUS: BHP Group, 9Monatsbericht Produktion



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 2/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 3/25

04:00 CHN: BIP Q1/25

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 3/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 3/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 2/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 3/25

15:15 USA: Industrieproduktion 3/25

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 3/25

16:00 USA: Lagerbestände 2/25

16:00 USA: NAHB-Index 4/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 17. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: VAT, Q1-Umsatz

06:45 CHE: ABB, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Geschäftsbericht

07:00 DEU: Hamborner Reit, Geschäftsbericht

07:30 TWN: Taiwan Semiconductor, Q1-Zahlen

07:30 FIN: Elisa, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz

07:30 FRA: Forvia, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz

08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen

08:00 GBR: Deliveroo plc, Q1-Umsatz

08:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung

10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung

10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung

10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung

11:00 CHE: Adecco, Hauptversammlung

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen

12:00 GBR: BP, Hauptversammlung

12:30 USA: KeyCorp, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen

13:00 USA: Blackstone, Q1-Zahlen

13:30 NLD: Heineken, Hauptversammlung

13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen

14:00 CHE: Kudelski, Hauptversammlung

15:30 USA: Texas Instruments, Hauptversammlung

18:00 FRA: L'Oréal, Q1-Umsatz

22:01 USA: Netflix, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 3/25

03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 3/25

08:00 CHE: Im- und Exporte 3/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 3/25

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 h Pk)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 3/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 4/25



SONSTIGE TERMINE

16:00 USA: IWF-Chefin Georgiewa hält Rede vor Beginn der Frühlingstagung von IWF und Weltbank, Washington

HINWEIS

NOR/DNK: Feiertag, Börse geschlossen

SWE: Börsenhandel verkürzt



--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 18. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

---



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 3/25



Feiertag "Karfreitag"



AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, DNK, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen

Börsen Japan, Russland, China geöffnet



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 21. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

---



TERMINE KONJUNKTUR

16:00 USA: Frühindikator 3/25



HINWEIS

Feiertag "Ostermontag"



AUT, AUS, BEL, DNK, DEU, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen

Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 22. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen

12:30 USA: General Electric, Q1-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen

12:45 USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen

12:45 USA: Halliburton, Q1-Zahlen

13:00 DEU: Invesco, Q1-Zahlen

13:00 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung

16:00 USA: Bank of America, Hauptversammlung

17:45 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen

18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung

22:05 USA: Capital One Financial, Q1-Zahlen

22:05 DEU: SAP, Q1-Zahlen

22:15 USA: Tesla, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Steel Dynamics, Q1-Zahlen

USA: Quest Diganostic, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Index Verbrauchervertrauen 4/25

10:00 POL: Industrieproduktion 3/25

10:00 POL: Erzeugerpreise 3/25

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (vorläufig) 14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 4/25 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 4/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 4/25 (vorläufig)



--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 23. APRIL



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen

07:15 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q1-Umsatz

07:15 LUX: Eurofins Sientific, Q1-Umsatz

07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1-Umsatz

08:15 SWE: Investor AB, Q1-Zahlen

09:00 ITA: Generali Group, Hauptversammlung

10:00 CHE: Sulzer, Hauptversammlung

10:00 NLD: ASML Holding, Hauptversammlung

11:00 SCO: Natwest, Hauptversammlung

12:30 USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen

12:30 USA: GE Vernova, Q1-Zahlen

13:00 USA: General Dynamics, Q1-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q1-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q1-Zahlen

13:00 USA: AT&T, Q1-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen

14:00 NLD: ABN Amro, Hauptversammlung

14:00 USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen

15:00 USA: Eaton, Hauptversammlung

15:30 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung

16:00 USA: Cigna, Hauptversammlung

17:45 FRA: Kering, Q1-Umsatz

17:45 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz

18:00 ITA: Saipem, Q1-Zahlen

22:00 USA: Whirlpool, Q1-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen

22:00 USA: ResMed, Q3-Zahlen

22:00 USA: Lam Research, Q3-Zahlen

22:05 USA: IBM, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 2/25

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 3/25

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Bauproduktion 2/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 3/25

18:00 RUS: Industrieproduktion 3/25

20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

CHN: Messe Auto Shanghai 2025, Shanghai



--------------------------------------------------------------------------------------- °

