BVB nach 0:4 frustriert - 'Barça auf einem anderen Level'

BARCELONA (dpa-AFX) - Gedemütigt, enttäuscht und am Ende völlig chancenlos schlichen die BVB-Profis nach der Lehrstunde vom Feld. "Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht. Barcelona war heute ein anderes Level. Wir müssen defensiv auf diesem Niveau besser spielen", sagte Dortmunds Spielführer Emre Can nach der 0:4 (0:1)-Niederlage beim FC Barcelona und dem damit wohl verbundenen Aus des Vorjahresfinalisten in der Champions League.

Im Viertelfinal-Rückspiel am Dienstag kann wohl selbst ein Wunder dem Bundesliga-Achten nicht mehr helfen. "Wir wollen im Rückspiel ein gutes Gesicht zeigen und versuchen, das Spiel zu gewinnen. Das sind wir unseren Fans schuldig", sagte Can. "Das Resultat ist natürlich frustrierend. Gegen so eine Mannschaft vier Tore aufzuholen, ist ein Brett. Das ist vielleicht nicht sehr realistisch", befand BVB-Torhüter Gregor Kobel.