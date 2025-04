Erholungsrallye an der Börse Trumps Zollpause sorgt für Kursfeuerwerk in Asien Trumps Zollpause sorgt für eine historische Rally an der Wall Street. Die Börsen in Asien legen ebenfalls massiv zu. Sogar in China, das als einziges Land nicht von der Zollpause betroffen ist, setzt eine Erholung ein.