Tocvan plant neue Bohrsensation mit Folgebohrungen bei jüngsten Neuentdeckungen

Während die globalen Finanzmärkte in den letzten Tagen von massiven Turbulenzen erschüttert wurden und viele Rohstoffe – allen voran Silber – unter starkem Verkaufsdruck standen, hat sich Gold einmal mehr als stabiler Anker in unsicheren Zeiten behauptet.

Am gestrigen Abend folgte dann eine geopolitische Überraschung mit weitreichenden Folgen: US-Präsident Donald Trump verkündete eine 90-tägige Aussetzung der neu verhängten Zölle, erhöhte gleichzeitig jedoch die Importzölle auf chinesische Produkte drastisch auf 125%. Die Reaktion der Märkte ließ nicht lange auf sich warten: Der Nasdaq explodierte um mehr als 12% – der drittstärkste Handelstag in der Geschichte. Auch der Dow Jones legte über 2.963 Punkte bzw. 7,9% zu. Aktuell steigt der Dax vorbörslich mit mehr als 1.500 Punkte, ein Plus von mehr als 7,5%.

Parallel dazu zeigte sich der Goldpreis von seiner stärksten Seite: Inmitten der weiterhin angespannten und hoch volatilen Marktlage stieg er gestern um mehr $100 USD/Unze (4% an einem einzigen Tag) und steht aktuell mit $3.132 USD/Unze nur $35 unter seinem Allzeithoch von $3.167 am 3. April 2025.

In diesem Umfeld gewinnen hochwertige Goldprojekte mit exzellenter Kostenstruktur und realistischer Produktionsperspektive, wie jene von Tocvan Ventures Corp., zunehmend an strategischer Bedeutung. Die Kombination aus unerwarteten geopolitischen Entwicklungen, einer beginnenden Rotation zurück in Edelmetalle sowie den beeindruckenden Bohrerfolgen und operativen Fortschritten bei Tocvan dürfte ein neues Aufwärtsmomentum für den Goldpreis – und die Tocvan-Aktie – einleiten. Ein neuer, starker Aufwärtstrend beim Goldpreises und bei der Tocvan-Aktie sollten daher nicht überraschen.

Bohrstart bei Gran Pilar nach spektakulären Ergebnissen

Tocvan verkündete heute in einer Pressemitteilung den Wiederbeginn des Bohrprogramms auf dem Gran Pilar Gold-Silber-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Das neue 1.500-Meter-Bohrprogramm zielt auf die Expansion der mineralisierten Zonen entlang der nördlichen Korridore ab. Dies geschieht unmittelbar nach der Veröffentlichung sensationeller Bohrergebnisse in den letzten Wochen (siehe hier und hier):

• 21,6 g/t Gold + 209 g/t Silber über 3 m innerhalb eines 64,9 m langen Abschnitts mit 1,2 g/t Gold – und das direkt an der Erdoberfläche (der bisher höchste Goldgehalt außerhalb der bekannten Main Zone Lagerstätte)

• 97,35 m @ 0,7 g/t Gold (direkt an der Erdoberfläche) inkl. 66 m @ 1 g/t Gold inkl. 36,3 m @ 1,6 g/t Gold inkl. 3 m @ 6 g/t Gold (ab 9 m Tiefe) inkl. 1,2 m @ 15,35 g/t Gold (ab 35 m Tiefe)

Zuvor veröffentlichte Tocvan ebenfalls starke Bohrergebnisse, wobei heute bekannt wurde, dass hier nun Folgebohrungen starten und die Entdeckungen weiter ausbauen sollen (ggf. sogar noch höhergradiger und länger als diese Entdeckungslöcher):

• 3,1 m @ 19,4 g/t Gold innerhalb einer langen Goldzone mit 106,6 m @ 0,6 g/t Gold

• 16,8 m @ 0,4 g/t Gold + 6 g/t Silber

Diese hochgradigen Ergebnisse stammen aus einem Bereich 300 m entfernt von der Main Zone Lagerstätte und deuten auf das Vorhandensein neuer hochgradiger Trends hin – insbesondere entlang der North Hill Zone. CEO Brodie Sutherland betonte heute, dass sich die hochgradigen Zonen nahe der Erdoberfläche befinden und daher künftig problemlos über bevorstehendes "Trenching" (Abbau direkt an der Oberfläche) für Testminenmaterial zugänglich gemacht werden können.

CEO Brodie Sutherland kommentierte in der heutigen News voller Begeisterung und Vorfreude: "Die Kernbohrungen haben jüngst die hochgradigsten Bohrabschnitte außerhalb der Main Zone erzielt, die sich 300 m entfernt in einem aufkommenden Trend befindet. Das Beste daran ist, dass dieser sich nur wenige Meter unter der Erdoberfläche befindet, sodass wir das Gebiet mit dem in der nächsten Explorationsphase geplanten Trenching leicht erreichen können. Dadurch erhalten wir ein weiteres Gebiet, in dem wir Mineralisierungen für potenzielles Material für eine Pilotmine gewinnen können. Trends wie North Hill sind noch weitgehend ungetestet und lassen darauf schließen, dass andere Gebiete im weiteren Expansionsgebiet ein erhebliches Potenzial für hochgradiges Gold und Silber beheimaten. Wir freuen uns auf weitere Bohrungen im Expansionsgebiet , um zusätzliches Ressourcenpotenzial zu erschließen."



Vollbild / Planansicht der Main Zone Lagerstätte und des unmittelbar nördlich gelegenen Gebiets, wo bei jüngsten RC-Bohrungen die Erweiterung der Mineralisierung entlang paralleler Trends entdeckt wurde. Die jüngsten Bohrergebnisse sind hervorgehoben.

Spektakuläre Bohrergebnisse – und mehr in der Pipeline

• Besonders spannend: Die Laborergebnisse von 3 weiteren Kernbohrungen stehen noch aus und werden in Kürze erwartet. Diese wurden entlang der Ausläufer der bekannten Mineralisierung gebohrt – mit der realistischen Erwartung, ebenfalls hochgradige Treffer zu liefern.

• Für Aktionäre bietet sich damit eine vielversprechende Gelegenheit, denn Tocvan steht mit Gran Pilar kurz vor dem Beginn einer Testminenproduktion, sobald die Genehmigung erteilt wird. In dieser frühen Entwicklungsphase und bei einem derart hohen Goldpreis könnte der Einstieg kaum zeitlich besser liegen.

Sonora: Ein Paradies für Goldproduzenten

• Ein zusätzlicher Pluspunkt: Der Projektstandort in Sonora, Mexiko, zählt zu den kosteneffizientesten Goldminenregionen der Welt. Dort sind bereits profitable Tagebauminen mit niedriggradigem Erz (ab 0,4 g/t Gold) wirtschaftlich in Betrieb. Möglich wird dies durch die in Mexiko erlaubte und etablierte Haufenlaugungsverarbeitung ("Heap Leach") – ein Verfahren, das deutlich niedrigere Produktionskosten ermöglicht als herkömmliche Methoden in anderen Ländern. Diese Methode ermöglicht es, Gold aus niedriggradigen Erzen hochrentabel zu gewinnen – ein entscheidender Vorteil, der Tocvan in die Lage versetzt, selbst bei schwankenden Marktbedingungen hohe Gewinnmargen zu erzielen.

• Angesichts eines Goldpreises bei mehr als $3.100 USD/Unze eröffnen sich für Tocvan enorme Gewinnmargen, selbst bei moderaten Erzgehalten. Allein der geplante Testminenabbau von 50.000 Tonnen Erz wird – bei einem konservativ angesetzten Durchschnittsgehalt von 1 g/t Gold und einem aktuellen Goldpreis von $3.100 USD/Unze – mehr als $5 Millionen USD an potenziellen Einnahmen generieren, die direkt in die Unternehmenskasse fließen. Dies stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung Eigenfinanzierung dar und unterstreicht das kurzfristige wirtschaftliche Potenzial des Projekts.



Vollbild / 3D-Längsschnitt der Main Zone und des neuen Expansionsziels im Norden (linke Bildseite).

Fazit

In einer Zeit, in der die globalen Finanzmärkte von Unsicherheit und Turbulenzen geprägt sind, erweist sich nicht nur Gold sondern auch die Tocvan-Aktie einmal mehr als der Fels in der Brandung – und der angehende Goldproduzent nutzt diese Stärke geschickt, um sein Gran Pilar Gold-Silber-Projekt mit geringer Aktienverwässerung in schnellstmöglichem Tempo weiter voranzutreiben.

Mit einem neuen Bohrprogramm von 1.500 m, das noch erweitert werden dürfte, steht Tocvan kurz davor, das Ressourcenpotenzial dieser neuen Entdeckungen weiter auszubauen – ein äußerst spannender Moment für Investoren, insbesondere in dieser Phase des Goldmarktes und der Entwicklung des Unternehmens, das sich der Produktionsstart einer Testmine nähert, sobald die Genehmigung vorliegt.

Das laufende Bohrprogramm und die bald erwarteten Ergebnisse der Kernbohrungen versprechen, das Vertrauen der Aktionäre weiter zu stärken und neue Investoren anzuziehen. Während die Märkte schwanken, glänzt Tocvan dank hochgradigen Bohrerfolgen, aussichtsreicher "Blue-Sky"-Expansion und strategisch kluger Standortwahl. In Kombination mit einem starken Goldmarktumfeld und bevorstehender Minenproduktion ist Tocvan zweifellos ein der spannendsten Akteure im aufblühenden Goldsektor – mit Potenzial für signifikante Renditeentwicklung in naher Zukunft.

Mit Gold als strahlendem Leitstern in unsicheren Zeiten und einem Unternehmen, das sein Potenzial konsequent ausschöpft, steht Tocvan an der Schwelle zu einer goldenen Zukunft. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein – und die Aussichten könnten kaum glänzender sein.

Statement vom CEO: Klarer Kurs in stürmischen Zeiten

Gestern veröffentlichte CEO Brodie Sutherland ein aktuelles Video-Statement (mit deutschen Untertiteln), in dem er auf die derzeit extrem volatilen Finanzmärkte eingeht. Trotz der globalen Turbulenzen zeigt sich Tocvan laut Sutherland davon unbeeindruckt und setzt konsequent seinen Weg in Richtung Produktionsbeginn fort:



Quelle: https://youtu.be/0B4JEhbDyoY?si=ofLEI1hEnGE0h9Mj

• Trotz hoher Volatilität an den Finanzmärkten bekräftigt Sutherland, dass Tocvan seinen Kurs zielstrebig und unverändert fortsetzt – mit einem klaren Fokus auf Ressourcendefinition, wirtschaftlicher Machbarkeit und dem baldigen Start der Pilotproduktion.

• Er betont die jüngsten Bohrerfolge in der Haupt- und Erweiterungszone des Projekts Gran Pilar und gibt einen optimistischen Ausblick auf die nächsten Schritte, inklusive weiterer Bohrergebnisse und der laufenden Vorbereitungen auf eine Genehmigung zur Großproduktion.

• Dabei unterstreicht er das starke Fundament des Unternehmens, die exzellenten Bohrergebnisse sowie das stabile Umfeld in Sonora, das Tocvan gerade in dieser Marktphase zu einem besonders widerstandsfähigen und attraktiven Investment macht.

Neuer Analysten-Report betont: Tocvan auf der Zielgeraden

Passend zur Marktlage erschien gestern ein äußerst lesenswerter Analystenreport von André Will-Laudien (Researchanalyst.com) auf Deutsch und Englisch, der Tocvan als einen der vielversprechendsten Junior-Explorer im Edelmetallsektor beschreibt. Unter dem Titel "Sonoras Gold- und Silberschatz – Auf der Zielgeraden" hebt der Bericht Tocvans starke Position im geopolitischen und wirtschaftlich volatilen Jahr 2025 hervor.



Vollbild / Quelle

Die wichtigsten Punkte des Reports im Überblick :

• Sonora wird als historisch bedeutende und heute äußerst produktive Bergbauregion beschrieben, mit einer Vielzahl erfolgreicher Projekte großer Unternehmen wie Fresnillo oder Pan American.

• Tocvans Gran Pilar Projekt überzeugt durch exzellente Infrastruktur, hochgradige Bohrresultate und das Potenzial für einen baldigen Produktionsstart. Bereits jetzt liegen Gewinnungsraten von über 95% für Gold und über 70% für Silber vor.

• Neueste Bohrungen liefern Spitzenwerte wie 116,9 m mit 1,2 g/t Gold inkl. 10,2 m mit 12 g/t Gold und 23 g/t Silber – alles nahe der Oberfläche.

• Eine erste Mineralressourcenschätzung sowie die Erteilung der Minenlizenz werden noch für 2025 erwartet – beides starke Katalysatoren für die Aktie.

• Die Aktienstruktur ist schlank, mit nur 58,9 Mio. ausstehenden Aktien und potenziell zusätzlicher Liquidität durch im Geld befindliche Warrants und Optionen.

Der Report kommt zu einem klaren Fazit: Tocvan gehört aktuell zu den spannendsten Edelmetallwerten auf dem Kurszettel, mit starkem Aufwärtspotenzial – vor allem angesichts der derzeitigen Edelmetallhausse.

Wer den gesamten Report lesen möchte, findet ihn hier in voller Länge: https://researchanalyst.com/de/updates/tocvan-ventures-sonoras-gold-un ...

Vollbild / Gran-Pilar-Projektübersicht, > 22 km2 aussichtsreiches Gelände mit 2 Hauptzielen: South Block, die direkte Erweiterung und Ausdehnung der historischen Main Zone Lagerstätte, die durch ein sich ausdehnendes Aderfeld mit ungeprüften Bohrzielen definiert ist; North Block, eine 3,2 km x 1,5 km große Pyrit- und Tonalterationszone, die mit hochgradigem Gold-Silber zusammenfällt, wobei dieses Gebiet noch weitgehend ungetestet ist.

Gran Pilar Bohr-Highlights:

Zu den 2024 RC-Bohrhöhepunkten gehören (alle Längen sind Bohrmächtigkeiten):

• 42,7 m mit 1 g/t Au, inkl. 3,1 m mit 10,9 g/t;

• 56,4 m mit 1 g/t Au, inkl. 3,1 m mit 14,7 g/t;

• 16,8 m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag.

Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamantbohrungen 2022 gehören:

• 116,9 m mit 1,2 g/t Au, inkl. 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag;

• 108,9 m mit 0,8 g/t Au, inkl. 9,4 m mit 7,6 g/t Au;

• 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, inkl. 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag.

Zu den Höhepunkten der RC-Bohrungen der Phase-II 2021 gehören:

• 47,7 m mit 0,7 g/t Au, inkl. 3 m mit 5,6 g/t Au

• 39,7 m mit 1 g/t Au, inkl. 1,5 m mit 14,6 g/t Au;

Zu den Höhepunkten der RC-Bohrungen der Phase-I 2020 gehören:

• 94,6 m mit 1,6 g/t Au, inkl. 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag;

• 41,2 m mit 1,1 g/t Au, inkl. 3,1 m mit 6 g/t Au;

• 24,4 m mit 2,5 g/t Au + 73 g/t Ag, (3,3 g/t Au-Äquivalent)

-- inkl. 1,5 m mit 33,4 g/t Au + 1.090 g/t Ag, (45,7 g/t Au-Äquivalent)

15.000 m historische Kern- und RC-Bohrungen:

• 61 m mit 0,8 g/t Au;

• 21 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag;

• 13 m mit 9,6 g/t Au;

• 9 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag.

Zusammenfassung der Pilar-Großprobe:

• 62% Goldgewinnung über einen Laugungszeitraum von 46 Tagen;

• Gehalt im Fördererz: 1,9 g/t Au + 7 g/t Ag; Gehalt im gewonnenen Erz: 1,2 g/t Au + 3 g/t Ag;

• Die Sammelprobe enthielt nur den groben Materialanteil (plus-3/4-Zoll bis plus-1/8-Zoll);´

• Der feine Anteil (minus-1/8-Zoll) deutet auf eine schnelle Gewinnung mit bewegter Laugung hin:

• Der Agitated-Bottle-Roll-Test ergab eine schnelle/hohe Ausbeute: 80% Ausbeute Au + 94% Ag nach einer schnellen 24-stündigen Verweilzeit.

Zusätzliche metallurgische Studien:

• Die Schwerkraftausbeute mit bewegter Laugung ergab 5 zusammengesetzte Proben;

• 95 bis 99% Gewinnung von Au;

• 73 bis 97% Gewinnung von Ag;

• Einschließlich der Gewinnung von 99% Au + 73% Ag aus einem Bohrkernverbund in 120 m Tiefe.

Da das Management vom Potenzial des Projekts überzeugt ist, beschreibt das Unternehmen zurzeit eine Genehmigungs- und Betriebsstrategie für eine Pilotanlage bei Pilar. Die Anlage würde ein solides Testabbauszenario untermauern, das bis zu 50.000 Tonnen Material verarbeiten soll. Der Zeitplan und das Budget werden zurzeit vorbereitet mit dem Ziel, die Erschließung Anfang 2025 voranzutreiben. Da die Goldpreise ein Allzeithoch erreicht haben, ist das Unternehmen der Auffassung, dass der Vor-Ort-Testabbau wichtige wirtschaftliche Parameter liefern und das Mineralpotenzial des Gebiets verdeutlichen wird. Im Jahr 2023 entnahm das Unternehmen eine Massenprobe außerhalb des Standortes, die wichtige Daten lieferte, die das Potenzial zur Gewinnung von Gold und Silber durch eine Vielzahl von Methoden, einschließlich Haufenlaugung, Schwerkraft und Rührlaugung, verdeutlichten (für weitere Details siehe Pressemitteilung vom 22. August 2023).

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 59.550.320

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,80 CAD (09.04.2025)

Marktkapitalisierung: $48 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,516 EUR (09.04.2025)

Marktkapitalisierung: €31 Mio. EUR

Kontakt



www.rockstone-research.com

