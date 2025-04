Volkswagen: E-Auto-Boom und Herausforderungen im ersten Quartal 2025!

Der Volkswagen-Konzern hat im ersten Quartal 2025 einen bemerkenswerten Aufschwung im europäischen Elektroautomarkt verzeichnet. Die Auslieferungen vollelektrischer Fahrzeuge verdoppelten sich im Vergleich zum Vorjahr auf über 150.000 Einheiten. Konzernchef Oliver Blume betonte, dass Volkswagen seine "Hausaufgaben gemacht" habe und nun auf der Überholspur sei. Mit einem Marktanteil von rund 48 Prozent bei neu zugelassenen E-Autos in Deutschland ist Volkswagen klarer Marktführer in seiner Heimat. Zudem stammen sieben der zehn meistverkauften vollelektrischen Modelle in Deutschland von VW-Marken, was den Führungsanspruch des Unternehmens in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Marktsegment unterstreicht.

Die Bestellungen für Fahrzeuge aller Antriebsarten stiegen in Westeuropa um 29 Prozent, was die positive Entwicklung des Unternehmens weiter bestätigt. Trotz dieser Erfolge bleibt Volkswagen jedoch auf einem Sparkurs. Blume kündigte an, dass das Unternehmen weiterhin intensiv an der Kostenreduktion arbeite, um die Profitabilität nachhaltig zu steigern. Im Rahmen eines umfassenden Sparprogramms sollen bis 2030 über 35.000 Stellen bei der Kernmarke VW Pkw abgebaut werden.