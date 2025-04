Handelskrieg: China unter Druck – Kommt es zur Einigung mit den USA?

In der aktuellen Handelskonfliktsituation zwischen den USA und China steht die Volksrepublik unter Druck, ein Ultimatum von Präsident Donald Trump zu erfüllen. Bis Mitternacht US-Zeit hat China Zeit, um auf Trumps Forderungen zu reagieren. Trotz anfänglicher Skepsis über eine mögliche Einigung, äußerte Trump auf seinem Social-Media-Kanal, dass China an einem Abkommen interessiert sei, jedoch nicht wisse, wie es das Problem angehen solle. Diese optimistischen Äußerungen führten zu einem sprunghaften Anstieg der Aktienmärkte, wobei der Dow Jones um 1.300 Punkte und der DAX um fast 3 Prozent zulegten.

Parallel dazu hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen China zur Zusammenarbeit aufgerufen, um ein faires und reformiertes Handelssystem zu unterstützen. Die EU ist besorgt über die Eskalation des Konflikts und plant, auf mögliche US-Strafzölle zu reagieren, insbesondere im Hinblick auf den Luxusgüterkonzern LVMH, der von möglichen Zöllen auf Whiskey-Bourbon betroffen sein könnte. Sollte die EU diese Zölle verhängen, könnte dies zu einer weiteren Verschärfung der Handelsbeziehungen führen.

Zusätzlich wird die US-Handelspolitik von Ökonomen kritisch betrachtet. Brent Neiman, ein US-Ökonom, hat die Trump-Regierung beschuldigt, seine wissenschaftlichen Arbeiten falsch interpretiert zu haben, um die Einführung von Importzöllen zu rechtfertigen. Er warnt, dass die Zölle erhebliche Auswirkungen auf die Preise in den USA haben könnten, was die aktuelle Euphorie an den Märkten in Frage stellt.

Insgesamt bleibt die Situation angespannt, und Anleger sollten vorsichtig sein. Sollte China bis zur Frist nicht reagieren, könnten neue Strafzölle in Kraft treten, was die Märkte schnell wieder ins Wanken bringen könnte. Anleger sind daher gut beraten, ihre Investitionen langfristig zu betrachten und nicht in Panik zu verfallen.

