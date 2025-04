Porsche kämpft mit Rückgang: Auslieferungen sinken weltweit um 8%

Porsche hat im ersten Quartal 2025 einen deutlichen Rückgang bei den weltweiten Auslieferungen verzeichnet, die um 8 Prozent auf 71.470 Fahrzeuge gesunken sind. Besonders stark betroffen ist der chinesische Markt, wo die Verkäufe um 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr einbrachen. Auch in Deutschland ist die Situation angespannt, mit einem Rückgang von 34 Prozent. Die Ursachen für diese Negativentwicklung sind vielfältig. In China sehen sich die Zuffenhausener mit einer wachsenden Konkurrenz durch lokale Hersteller konfrontiert, insbesondere im Premium- und Elektrosegment. Zudem kämpft Porsche mit einer schwachen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und den Herausforderungen des Strukturwandels in der Automobilindustrie.

Ein Lichtblick kam aus Nordamerika, wo Porsche die Auslieferungen um 37 Prozent steigern konnte. Dieser Anstieg könnte jedoch von kurzer Dauer sein, da die neuen US-Zölle unter der Regierung von Präsident Donald Trump die Importkosten erheblich erhöhen werden. Porsche hat keine Produktionsstätten in den USA und gehört somit zu den am stärksten betroffenen Herstellern.