Apples Börsencrash: Zölle treiben iPhone-Preise in die Höhe!

Obwohl Apple in den letzten Jahren Teile seiner Produktion nach Indien, Vietnam und Thailand verlagert hat, sind auch diese Länder von den neuen Zöllen nicht ausgenommen. Im Vergleich zu anderen großen Tech-Unternehmen steht Apple unter erheblichem Druck. Während der Nasdaq nach einem desaströsen Vorwochenverkauf stabil blieb, gehörten Apple, Microsoft und Tesla zu den Verlierern unter den sieben größten Tech-Werten.

In den letzten Tagen hat Apple einen dramatischen Rückgang seines Börsenwerts erlebt, der sich auf etwa 640 Milliarden US-Dollar beläuft. Innerhalb von nur drei Handelstagen fiel die Aktie um 19 Prozent, was als beispielloser Einbruch für das wertvollste Unternehmen der Welt gilt. Der Hauptgrund für diesen massiven Kursverfall sind die neuen US-Zölle, die im Rahmen der protektionistischen Wirtschaftspolitik von Präsident Donald Trump eingeführt wurden. Analysten warnen, dass Apple besonders stark von diesen Zöllen betroffen ist, da etwa 54 Prozent der Zollbelastung auf chinesische Importe drohen, die für die Produktion des Unternehmens entscheidend sind.

Für Verbraucher könnte dies bedeuten, dass die Preise für iPhones erheblich steigen. Laut Berechnungen der UBS könnte das Top-Modell des iPhones um bis zu 350 US-Dollar teurer werden, was einem Preisanstieg von 30 Prozent entspricht. Dies könnte die Verkaufszahlen negativ beeinflussen, da Apple entweder die Mehrkosten an die Kunden weitergeben oder einen Gewinnrückgang von bis zu 15 Prozent je Aktie hinnehmen müsste. Eine Optimierung der globalen Lieferkette könnte ebenfalls in Betracht gezogen werden, um Importe aus Ländern mit geringeren Zollbelastungen zu ermöglichen.

Am Dienstag zeigte die Apple-Aktie erste Anzeichen einer Stabilisierung und legte um 0,9 Prozent zu. Ob dies jedoch eine nachhaltige Trendwende darstellt oder lediglich eine kurzfristige Erholung in einem größeren Abwärtstrend ist, bleibt abzuwarten.

Präsident Trump hat in einer Reihe von Nachrichten auf seiner Plattform Truth Social zur Ruhe aufgerufen und betont, dass dies ein großartiger Zeitpunkt sei, um Unternehmen in die USA zu verlegen. Er ermutigte Firmen, sich in den USA anzusiedeln, um von den neuen Zöllen nicht betroffen zu sein. Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Entwicklungen werden weiterhin genau beobachtet, da sie sowohl für Apple als auch für den globalen Markt von Bedeutung sind.

