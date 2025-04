UBS bleibt optimistisch: SAP-Aktien mit 27% Aufwärtspotenzial trotz Zölle!

Trotz der zunehmenden Unsicherheit durch mögliche US-Zölle zeigt sich die UBS optimistisch hinsichtlich der Geschäftsentwicklung von SAP im ersten Quartal 2024. Analyst Michael Briest hebt hervor, dass die strukturelle Nachfrage nach SAP-Produkten auch in einem herausfordernden geopolitischen Umfeld stabil bleiben dürfte. In seinem aktuellen Bericht bekräftigt er die Kaufempfehlung für die SAP-Aktien und setzt ein Kursziel von 283 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 27 Prozent entspricht.

Die USA stellen einen bedeutenden Markt für SAP dar, mit einem Umsatzanteil von rund 32 Prozent am Gesamtumsatz und 36 Prozent am Cloud-Umsatz im vergangenen Jahr. Briest warnt jedoch, dass insbesondere der Industriesektor, der einen Großteil der SAP-Kundenbasis ausmacht, von möglichen Zöllen betroffen sein könnte. Historisch gesehen entfallen etwa 65 Prozent des Konzernumsatzes auf Unternehmen aus der Einzel-, Prozess- und Konsumgüterindustrie sowie 10 Prozent auf den öffentlichen Sektor. Briest bezweifelt, dass sich an dieser Verteilung viel geändert hat, was die Anfälligkeit für Zölle betrifft.