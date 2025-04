Volatile Märkte: DAX vor neuen Tiefstständen – Anleger in Alarmbereitschaft!

Die aktuelle Situation an den Finanzmärkten ist von hoher Volatilität und Unsicherheit geprägt, insbesondere im DAX, der weiterhin keine klare Bodenbildung zeigt. Analysten warnen, dass der Index in den kommenden Tagen neue Tiefststände unterhalb von 18.800 Punkten erreichen könnte. Eine entscheidende Unterstützung bleibt die Marke von 19.300 Punkten; ein Bruch dieser Marke könnte den DAX bis auf 17.550 Punkte fallen lassen, wo sich die nächste nennenswerte Auffangzone befindet.

Im Kontext der globalen Wirtschaftspolitik steht US-Präsident Donald Trump vor einem Dilemma. Während er versucht, Unternehmen durch hohe Zölle zur Rückkehr in die USA zu bewegen, könnte seine aggressive Handelspolitik langfristig negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben. Viele Unternehmen planen Investitionen über längere Zeiträume, und die Unsicherheit über zukünftige Handelsbedingungen führt zu einer erhöhten Risikoaversion. Dies zeigt sich in einem Anstieg der Renditen für US-Staatsanleihen, die in den letzten Tagen von 3,9 auf 4,5 Prozent gestiegen sind. Die Länder, mit denen Trump Konflikte hat, sind zudem wichtige Geldgeber der USA, was die Gefahr einer Refinanzierungskrise in den kommenden Jahren erhöht.