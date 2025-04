Ölpreise im freien Fall: Zölle und Unsicherheiten drücken auf die Märkte!

Die Ölpreise sind in den letzten Tagen stark unter Druck geraten, insbesondere im Zuge der Ankündigung eines umfassenden Zollpakets der Vereinigten Staaten, das Zölle auf Importe aus nahezu allen Ländern vorsieht. Am Dienstag fiel der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent auf 61,72 US-Dollar, was einem Rückgang von 2,49 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch die US-Sorte WTI verzeichnete einen Rückgang auf 58,52 Dollar. Das Weiße Haus schloss eine Aussetzung der höheren Zölle aus, während China signalisiert hat, nicht nachgeben zu wollen. Die EU-Kommission erwägt Gegenmaßnahmen.

Am Mittwoch, nach Inkrafttreten der Zölle, setzten die Ölpreise ihren Abwärtstrend fort und erreichten den tiefsten Stand seit 2021. Brent-Öl fiel um rund vier Prozent auf 60,40 Dollar, während WTI auf 57 Dollar sank. Vor der Zollankündigung hatte Brent noch bei fast 75 Dollar gelegen, was einem Rückgang von etwa 20 Prozent entspricht. Die Zölle betreffen insbesondere Länder mit einem hohen Handelsdefizit gegenüber den USA und umfassen individuelle Zollätze, die über klassische Einfuhrabgaben hinausgehen.