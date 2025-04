Deutsche Post kauft über 1 Million Aktien zurück – Ein Zeichen des Vertrauens!

Die Einzeltransaktionen zeigen, dass am 31. März 214.853 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 39,25 Euro zurückgekauft wurden, was einen Gesamtwert von etwa 8,43 Millionen Euro ergibt. Am 1. April wurden 93.597 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 39,74 Euro und am 2. April 355.497 Aktien zu 39,12 Euro zurückgekauft. Der 3. April war der aktivste Tag mit 379.662 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 37,43 Euro. Am letzten Tag des Berichtszeitraums, dem 4. April, wurden 94.339 Aktien zu 35,23 Euro zurückgekauft. Insgesamt belief sich der durchschnittliche Rückkaufpreis auf 38,31 Euro, was zu einem Gesamtvolumen von rund 43,6 Millionen Euro führte.

Am 7. April 2025 veröffentlichte die Deutsche Post AG eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052. Diese Mitteilung informiert über die Aktivitäten im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens. Im Zeitraum vom 31. März bis 4. April 2025 erwarb die Deutsche Post insgesamt 1.137.948 Aktien. Die Rückkäufe wurden an verschiedenen Handelsplätzen, insbesondere Xetra und CBOE Europe, durchgeführt.

Zusätzlich wurde in der Mitteilung erwähnt, dass im Rahmen des gesamten Aktienrückkaufprogramms, das am 18. März 2025 begann, bis zum 4. April 2025 insgesamt 3.142.741 Aktien erworben wurden. Diese Informationen sind für Investoren von Bedeutung, da Aktienrückkäufe oft als Zeichen für das Vertrauen des Unternehmens in die eigene finanzielle Gesundheit und die zukünftige Entwicklung angesehen werden.

Die Deutsche Post AG hat zudem eine detaillierte Aufstellung der Rückkäufe auf ihrer Unternehmenswebsite veröffentlicht, die es Interessierten ermöglicht, die täglichen Transaktionen nachzuvollziehen. Martin Ziegenbalg, EVP Investor Relations, steht für Rückfragen zur Verfügung.

Die Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar und richtet sich an alle relevanten Stakeholder. Die Deutsche Post AG mit Sitz in Bonn ist ein führendes Logistikunternehmen und hat sich in den letzten Jahren durch verschiedene Maßnahmen zur Steigerung des Shareholder Value hervorgetan.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 35,81EUR auf Lang & Schwarz (10. April 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.