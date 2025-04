Mercedes-Benz: Verkaufszahlen sinken – Was bedeutet das für die Zukunft?

In China, einem der wichtigsten Märkte für Mercedes, wurden 152.800 Fahrzeuge verkauft, was einem Rückgang von zehn Prozent entspricht. Hier sieht sich das Unternehmen zunehmender Konkurrenz durch lokale Hersteller, die im Bereich Elektroautos stärker werden. Zudem haben wohlhabende Kunden aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage in China weniger Kaufkraft. In den USA konnte Mercedes hingegen einen leichten Anstieg von einem Prozent bei den Verkäufen verzeichnen, steht jedoch vor Herausforderungen durch mögliche Zölle auf Auto-Importe aus der EU.

Im Bereich der vollelektrischen Fahrzeuge verzeichnete Mercedes einen Rückgang von 14 Prozent auf 40.700 Einheiten, was bedeutet, dass weniger als jeder zehnte verkaufte Pkw ein reines E-Auto war.

Für das Jahr 2024 rechnet Mercedes-Benz mit einem weiteren Rückgang beim Konzerngewinn, der um 28 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro fiel, und einem Umsatzrückgang von 4,5 Prozent auf 145,6 Milliarden Euro. Die Aussichten für 2025 sind ebenfalls verhalten, da ein leichter Rückgang beim Pkw-Absatz erwartet wird.

Parallel zu den Verkaufszahlen hat Mercedes-Benz sein Markenlogo überarbeitet, um es zeitgemäßer und einfacher zu gestalten. Die neue 2D-Variante des Logos wird in Schwarz oder Weiß verwendet, während die 3D-Version auf den Fahrzeugen erhalten bleibt.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 51,83EUR auf Lang & Schwarz (10. April 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.