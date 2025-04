UBS empfiehlt Deutsche Bank: Kursziel 20 Euro trotz US-Zollschock!

Die Schweizer Großbank UBS hat die Deutsche Bank in einer aktuellen Analyse auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro eingestuft. Analyst Jason Napier betont, dass die jüngsten US-Zollankündigungen einen Schock für die Märkte darstellen, der negative Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) haben könnte. Diese Situation könnte, unter sonst gleichen Bedingungen, zu niedrigeren kurzfristigen Zinsen führen. Napier empfiehlt, in dieser frühen Phase der Unsicherheit eine einfache Herangehensweise zu wählen.

Zusätzlich hat die Deutsche Bank im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms zwischen dem 1. und 4. April 2025 insgesamt 1.548.361 Aktien erworben. Die Käufe wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) abgewickelt, wobei die durchschnittlichen Kaufpreise zwischen 18,99 und 22,17 Euro lagen. Diese Maßnahme könnte das Vertrauen in die Bank stärken und die Aktienkurse unterstützen.

In den Diskussionen um Boni und Vergütungen für Führungskräfte wird darauf hingewiesen, dass diese in einem größeren Kontext betrachtet werden sollten. Während einige kritische Stimmen laut werden, wird argumentiert, dass die Motivation von Führungskräften und Mitarbeitern durch Boni letztlich auch den Aktionären zugutekommt, wenn die Unternehmensgewinne steigen. Bei der Deutschen Bank und der Commerzbank wurden in den letzten Quartalen gute Ergebnisse erzielt, was die Diskussion um Boni relativiert.

Die aktuelle wirtschaftliche Lage wird als fundamental anders im Vergleich zur Finanzkrise von 2008 beschrieben. Während damals die Banken und Finanzinstitute das Problem waren, könnten sie heute Teil der Lösung sein. Analysten und Investoren sind optimistisch, dass die europäische Bankenlandschaft sich an die neuen Gegebenheiten anpassen und von den Investitionsgeldern der EU und Deutschlands profitieren kann. Die Zukunft wird als weniger düster eingeschätzt, als es die gegenwärtige Situation vermuten lässt.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 20,19EUR auf Lang & Schwarz (10. April 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.