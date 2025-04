Redcare plant 300 Mio. Euro Anleihen – Aktienkurs bricht ein!

Die Online-Apotheke Redcare plant die Ausgabe neuer Wandelschuldverschreibungen im Umfang von 300 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren. Dies wurde am Dienstag nach Börsenschluss in Sevenum, Niederlande, bekannt gegeben. Die neuen Anleihen werden mit einem Kupon-Zinssatz zwischen 1,75 und 2,25 Prozent ausgestattet, während die Wandlungsprämie voraussichtlich zwischen 40 und 45 Prozent liegen wird. Der Erlös aus der Neuemission soll nicht nur zur Rückzahlung alter Schulden in Höhe von 225 Millionen Euro verwendet werden, sondern auch für allgemeine Unternehmenszwecke dienen. Diese alten Wandelpapiere, die bis 2028 laufen und einen Kupon von 0 Prozent aufweisen, sollen zurückgekauft werden.

Die Reaktion des Marktes auf diese Ankündigung war negativ. Der Aktienkurs von Redcare fiel im nachbörslichen Handel um 3 Prozent. Am Mittwoch setzte sich der Abwärtstrend fort, und die Aktien verloren zeitweise über 17 Prozent, was den Kurs auf 108,30 Euro drückte – den niedrigsten Stand seit Juli 2024. Zuletzt erholte sich der Kurs leicht auf 112,80 Euro. Die neuen Anleihen haben einen Wandlungspreis von 173,74 Euro, was einer Wandlungsprämie von 42,5 Prozent zum Referenzpreis von 121,92 Euro entspricht.