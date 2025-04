RWE: Aktienrückkäufe, Analystenoptimismus und Klimaklage im Fokus! Am 8. April 2025 veröffentlichte die RWE Aktiengesellschaft eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms, das ursprünglich am 27. November 2024 angekündigt wurde. In der Mitteilung wird berichtet, dass im Zeitraum …