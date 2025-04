Führungswechsel bei KION GROUP: Dr. Sohi als neuer Aufsichtsratsvorsitzender?

Der Aufsichtsrat der KION GROUP AG, einem führenden Hersteller von Gabelstaplern und Supply-Chain-Lösungen, steht vor einem Wechsel in der Führung. Hans Peter Ring, der seit Mai 2023 Vorsitzender des Aufsichtsrats ist, hat angekündigt, nach Ablauf seiner Amtszeit im Mai 2025 nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. Der Konzern plant, Dr. Mohsen Sohi, derzeit CEO von Freudenberg SE, als seinen Nachfolger vorzuschlagen. Sohi bringt umfangreiche internationale Erfahrung mit, die er in verschiedenen Führungspositionen, unter anderem bei NCR Corporation und Honeywell, gesammelt hat.

Neben Dr. Sohi werden auch neue Kandidaten wie Sherry A. Aaholm, Zhang Xiaomei und Peter Kameritsch vorgeschlagen. Aaholm bringt umfassende Kenntnisse in Digitalisierung und Informationstechnologie mit, während Zhang als Deputy Director bei Weichai Power Co., Ltd. tätig ist. Kameritsch ist ein erfahrener Finanzexperte und Mitglied des Vorstands bei MTU Aero Engines AG.

Hans Peter Ring betont die Bedeutung eines ausgewogenen und internationalen Profils im Aufsichtsrat, um die strategische Ausrichtung des Unternehmens in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld zu unterstützen. Die KION GROUP AG, die im MDAX gelistet ist, hat sich als einer der größten Hersteller von Flurförderzeugen in der EMEA-Region etabliert und strebt an, ihre Wachstumsstrategie auch in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten fortzusetzen.

Die Hauptversammlung wird auch über die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 entscheiden. Diese personellen Veränderungen und strategischen Entscheidungen sind entscheidend für die zukünftige Entwicklung der KION GROUP AG und deren Position im globalen Markt.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 33,00EUR auf Lang & Schwarz (10. April 2025, 07:33 Uhr) gehandelt.