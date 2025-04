Bijou Brigitte: Umsatzrückgang im Q1 2025 – Hoffnung auf Erholung?

Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG hat am 8. April 2025 ihre vorläufigen Umsatzahlen für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Der Konzernumsatz belief sich auf 66,2 Millionen Euro, was einem Rückgang von 2,0 % im Vergleich zum Vorjahresquartal (67,6 Millionen Euro) entspricht. Diese Entwicklung wird vor allem auf eine gedämpfte Konsumstimmung in Deutschland zurückgeführt, die sich jedoch im März 2025 zu verbessern begann.

Die Veröffentlichung der endgültigen Konzern- und Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2024 ist für April 2025 geplant, während die Hauptversammlung am 24. Juni 2025 in Hamburg stattfinden wird. Die vorläufigen Zahlen zeigen, dass Bijou Brigitte weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert ist, die durch das aktuelle Marktumfeld und das Konsumverhalten der Kunden bedingt sind.