Stimmrechtsänderungen bei SUSS MicroTec: Norwegen und JPMorgan betroffen!

Am 7. April 2025 veröffentlichte die SUSS MicroTec SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Die Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, das seinen Sitz in Garching, Deutschland hat. Der Legal Entity Identifier (LEI) der SUSS MicroTec SE lautet 529900C3KRUTSYDK7N87.

Die Mitteilung bezieht sich auf mehrere Mitteilungspflichtige, darunter das Ministry of Finance on behalf of the State of Norway sowie verschiedene Tochtergesellschaften von JPMorgan. Der Staat Norwegen hat am 4. April 2025 eine Schwelle von 3% Stimmrechten überschritten, wobei der neue Anteil bei 2,36% liegt. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, die einen Anteil von 3,97% auswies. Der Grund für die Mitteilung wird als „Sonstiger Grund“ angegeben, was auf eine Änderung in der Gesamtzahl der Stimmrechte hinweist.