Turbulente Börsenwoche Erst Panic Monday dann Zoll-Pause-Rallye! Jim Cramer: 4 Lektionen für Anleger Es ist eine Woche der Extreme an der Wall Street: Erst der "Panic-Monday", dann die "Zoll-Pause-Rallye" am Mittwoch. Vier Lehren können Anleger aus dieser Woche ziehen, so Jim Cramer in seiner CNBC-Sendung Mad Money.