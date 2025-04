Jamie Gittens plant Abschied: BVB-Star vor Wechsel in die Premier League?

Gittens, der 2020 von Manchester City nach Dortmund wechselte, hat sich über die U19 in die Profimannschaft hochgearbeitet und mittlerweile 100 Spiele für den BVB absolviert. Kürzlich beendete er beim 4:1-Sieg gegen den SC Freiburg eine monatelange Torflaute. Am Mittwoch wird er mit Dortmund im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Barcelona antreten.

Jamie Gittens, der 20-jährige Offensivspieler von Borussia Dortmund, plant laut einem Bericht von Sky seinen Abschied vom Verein im kommenden Sommer. Der Engländer hat seinen Wechselwunsch bereits den Verantwortlichen des BVB mitgeteilt. Die Dortmunder sind demnach offen für einen Verkauf, sofern ein lukratives Angebot eingeht, und würden für Gittens deutlich weniger als die im Winter kolportierten 100 Millionen Euro verlangen. Interessierte Clubs, insbesondere aus der Premier League, sowie der FC Bayern München, zeigen bereits Interesse an dem talentierten Spieler. Dennoch könnte Gittens auch bleiben, falls der BVB kein zufriedenstellendes Angebot erhält.

Inmitten dieser Personalien hat Borussia Dortmund auch mit einem schwerwiegenden Ausfall zu kämpfen: Innenverteidiger Nico Schlotterbeck hat sich einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen und wird bis zum Saisonende ausfallen. Diese Verletzung, die er sich im Training zuzog, trifft den BVB hart, da Schlotterbeck eine Schlüsselrolle in der Abwehr spielt. Sportdirektor Sebastian Kehl äußerte sich besorgt über den Ausfall und betonte die Bedeutung des Spielers für die Mannschaft. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann wird von dieser Nachricht betroffen sein, da Schlotterbeck Teil des DFB-Teams ist, das sich für die Nations League qualifiziert hat.

Trotz der Herausforderungen in dieser Saison bekräftigte Dortmunds Sportchef, dass sowohl Sebastian Kehl als auch Trainer Niko Kovac auch in der kommenden Spielzeit an Bord bleiben sollen. Ricken, der Sportchef, lobte Kovacs Arbeit, insbesondere die Verbesserung der Defensivleistung und die Reduzierung der Gegentore. Der Vertrag von Kovac läuft bis Sommer 2026, und die Verantwortlichen setzen auf eine positive Entwicklung des Teams, um die sportlichen Ziele zu erreichen.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 2,94EUR auf Lang & Schwarz (10. April 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.