Aida Cruises investiert Milliarden: Flotte wächst auf 13 Schiffe bis 2032!

Die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises, die zum US-amerikanischen Carnival-Konzern gehört und ihren Sitz in Rostock hat, hat die Erweiterung ihrer Flotte angekündigt. In einer offiziellen Mitteilung gab das Unternehmen bekannt, dass zwei neue Schiffsneubauten bestellt wurden, was eine milliardenschwere Investition darstellt. Mit dieser Erweiterung wird die Flotte von Aida Cruises von derzeit 11 auf 13 Schiffe wachsen. Die neuen, baugleichen Schiffe werden jeweils über 2.100 Gästekabinen verfügen und sollen in den renommierten Fincantieri-Werften in Italien gefertigt werden. Die Indienststellung der Schiffe ist für das Frühjahr 2030 sowie den Winter 2031/2032 geplant. Aida Cruises positioniert sich damit als Marktführer im deutschen Kreuzfahrtsegment und reagiert auf die steigende Nachfrage nach Kreuzfahrten.

Ein besonderes Merkmal der neuen Schiffe ist die Möglichkeit, sie mit Flüssigerdgas (LNG) zu betreiben. Darüber hinaus sind sie perspektivisch auch für den Einsatz von zukünftigen Bio- und E-Fuels vorbereitet, was die umweltfreundliche Ausrichtung des Unternehmens unterstreicht.