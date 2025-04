CureVac: Wichtige Finanzergebnisse und bahnbrechende Therapie-Ankündigung!

CureVac N.V., ein führendes Biotech-Unternehmen mit Sitz in Tübingen, Deutschland, hat angekündigt, am 10. April 2024 die Finanzergebnisse für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2024 zu veröffentlichen. Im Rahmen dieser Mitteilung wird das Unternehmen auch über seine Geschäftsentwicklung informieren. Die Ergebnisse werden in einer Telefonkonferenz um 15 Uhr MEZ präsentiert, die für Investoren und Medien zugänglich ist. CureVac ist bekannt für die Entwicklung von mRNA-Technologien, die in der Humanmedizin Anwendung finden, insbesondere in der Krebsimmuntherapie und der Impfstoffentwicklung.

Am 7. April 2025 erhielt CureVac von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) die IND-Freigabe für eine klinische Phase 1-Studie mit der neuartigen mRNA-Präzisions-Immuntherapie CVHNLC zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Plattenepithelkarzinom der Lunge. Diese Therapie zielt darauf ab, eine gezielte Immunantwort gegen Tumore zu fördern, indem sie mehrere tumorassoziierte Antigene kodiert. Die Studie wird die Sicherheit und Verträglichkeit von CVHNLC in Kombination mit Pembrolizumab untersuchen, einem bereits etablierten Immuntherapeutikum.