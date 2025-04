Daimler Truck: Massive Aktienkäufe trotz Absatzrückgang – Was steckt dahinter?

Am 8. April 2025 veröffentlichte die Daimler Truck Holding AG eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß der EU-Verordnung Nr. 596/2014. Im Zeitraum vom 1. bis 4. April 2025 erwarben verbundene Unternehmen der Daimler Truck Holding AG im Rahmen von Belegschaftsaktienprogrammen insgesamt 477.320 Aktien. Diese Transaktionen wurden zuvor am 26. März 2025 angekündigt. Die Käufe erfolgten über die Börse, wobei ein unabhängiges Kreditinstitut eingeschaltet wurde. Die Details der Käufe sind auf der Unternehmenswebsite einsehbar.

Die Aktienkäufe wurden wie folgt durchgeführt: Am 1. April 2025 wurden 158.300 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 36,90 Euro pro Aktie erworben, was einen Gesamtbetrag von 5.841.270 Euro ergibt. Am 2. April 2025 erwarb das Unternehmen 160.720 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 36,77 Euro, was 5.908.924,20 Euro entspricht. Am 3. April 2025 wurden erneut 158.300 Aktien zu einem Preis von 36,12 Euro pro Aktie gekauft, was 5.717.796 Euro ausmachte. Diese Käufe sind Teil eines umfassenderen Aktienrückkaufprogramms, das am 1. August 2023 gestartet wurde.