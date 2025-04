Stimmrechtsmitteilung: Morgan Stanley erhöht Anteil an PVA TePla AG auf 4,77%

Am 9. April 2025 veröffentlichte die PVA TePla AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch den Erwerb und die Veräußerung von Aktien sowie durch die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte ausgelöst wurden. Die Mitteilung wurde von Morgan Stanley, einer in Wilmington, Delaware, ansässigen juristischen Person, übermittelt.

Laut der Mitteilung hat Morgan Stanley am 3. April 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von Morgan Stanley & Co. LLC beträgt nun 3,95 %, während der Anteil an Instrumenten, die Stimmrechte gewähren, bei 0,82 % liegt. Insgesamt hält Morgan Stanley somit 4,77 % der Stimmrechte an der PVA TePla AG, was einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 4,45 % lag.