SAF-HOLLAND: Wechsel im Aufsichtsrat – Dagmar Rehm als neue Hoffnung?

Dr. Martin Kleinschmitt, Vorsitzender des Aufsichtsrats, würdigte Jägerings Beitrag in den letzten sechs Jahren und äußerte Dank für ihre Expertise. Zudem plant der Aufsichtsrat, die Anzahl der Mitglieder von fünf auf sechs zu erhöhen, um den gestiegenen Anforderungen und der Komplexität der Aufsichtsratsarbeit gerecht zu werden, insbesondere nach der Akquisition von Haldex.

Die SAF-HOLLAND SE, ein führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Komponenten für Nutzfahrzeuge, hat eine bedeutende Veränderung im Aufsichtsrat angekündigt. Ingrid Jägering wird ihr Mandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 20. Mai 2025 niederlegen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Dagmar Rehm als Nachfolgerin zu wählen. Rehm bringt über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Accounting, Finance und Risk Management mit, zuletzt als CFO der juwi AG. Sie soll auch den Vorsitz des Prüfungsausschusses übernehmen.

Ein weiterer Kandidat für den Aufsichtsrat ist Hans-Werner Kaas, ein ehemaliger Senior Partner bei McKinsey & Company, der nun Managing Partner der HWK Advisory LLC ist. Seine internationale Erfahrung und Expertise in der Automobilindustrie sollen das Gremium ergänzen.

Die Hauptversammlung wird am 20. Mai 2025 in Lohr am Main stattfinden. Die Tagesordnung umfasst unter anderem die Billigung des Jahresabschlusses 2024, die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Wahl des Abschlussprüfers. Der Vorstand schlägt eine Dividende von 0,85 Euro pro Aktie vor.

Zusätzlich wird ein geändertes Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder zur Abstimmung gebracht, das eine Erhöhung der Maximalvergütung vorsieht, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Hauptversammlung wird auch die Möglichkeit zur Durchführung virtueller Versammlungen bis zum 30. Juni 2027 erörtern.

Die SAF-HOLLAND SE hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und strebt an, ihre Marktposition weiter auszubauen. Die bevorstehenden Änderungen im Aufsichtsrat und die strategischen Entscheidungen während der Hauptversammlung sind entscheidend für die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 15,63EUR auf Lang & Schwarz (10. April 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.