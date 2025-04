Fusion der Molkerei-Riesen: DMK und Arla schaffen europäisches Kraftpaket!

Die DMK Group, eine bedeutende deutsche Molkereigenossenschaft, plant eine Fusion mit dem dänisch-schwedischen Molkereigiganten Arla Foods. Ziel des Zusammenschlusses ist es, eine der leistungsstärksten Molkereigenossenschaften Europas zu schaffen, die über 12.000 Milchbauern vereint. Die Unternehmen betonen, dass die Fusion sowohl der Milchproduktion als auch dem Verbraucher zugutekommen soll, indem die Qualität der Milch gesteigert und das Produktangebot verbessert wird.

Die Vertreterversammlungen der beiden Genossenschaften sollen Mitte Juni über die Fusion abstimmen. Zudem ist die Genehmigung durch die zuständigen Behörden erforderlich, die bis Ende 2025 erwartet wird. Nach der Fusion wird das neue Unternehmen den Namen Arla tragen und seinen Hauptsitz in Dänemark haben. Die DMK Group hat ihren Sitz in Zeven, Niedersachsen, und beschäftigt in Deutschland zahlreiche Mitarbeiter an verschiedenen Standorten. Arla Foods hat seinen Hauptsitz in Viby, Dänemark. Zusammen würden die beiden Genossenschaften einen Jahresumsatz von nahezu 19 Milliarden Euro und rund 28.700 Mitarbeiter erreichen. Laut einer Übersicht der Rabobank belegt Arla derzeit den siebten Platz unter den größten Molkereiunternehmen weltweit, während DMK auf Platz 18 rangiert.