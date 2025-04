Zollkonflikt belastet Bundesanleihen: Unsicherheit drückt auf die Märkte!

Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben in der vergangenen Woche aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit der aggressiven Zollpolitik der US-Regierung Schwankungen erlebt. Zu Beginn der Woche verzeichneten die Anleihen zunächst Kursgewinne, die jedoch schnell durch Gewinnmitnahmen wieder abgegeben wurden. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,39 Prozent auf 130,01 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,61 Prozent anstieg.

Die Zollpolitik hat die wirtschaftlichen Perspektiven der Eurozone stark belastet. Der Konjunkturindikator des Analyseinstituts Sentix ist im April auf den tiefsten Stand seit Oktober 2023 gefallen, was auf sinkende Konjunkturerwartungen hinweist. Diese Unsicherheiten haben auch die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Bundesanleihen erhöht.

Am Dienstag setzten sich die Kursverluste fort, da eine Erholung an den internationalen Aktienmärkten die Nachfrage nach festverzinslichen Papieren dämpfte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,17 Prozent auf 129,87 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,63 Prozent stieg. Die Unsicherheit an den Finanzmärkten bleibt hoch, und es wird befürchtet, dass der Handelskonflikt das Weltwirtschaftswachstum belasten könnte.

Am Mittwoch stiegen die Kurse deutscher Bundesanleihen leicht, während die Rendite zehnjähriger Anleihen bei 2,59 Prozent lag. Die Unsicherheit über den Status von US-Staatsanleihen als sichere Anlage wächst, da die Zölle das Vertrauen der Investoren beeinträchtigen. Experten warnen, dass die aggressive Zollpolitik die globalen Handelsbeziehungen destabilisieren könnte.

Insgesamt bleibt die Situation an den Märkten angespannt, und die Entwicklungen im Zollkonflikt werden weiterhin die Handelsaktivitäten und die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Bundesanleihen beeinflussen. Die EU plant Beratungen zu den Zollmaßnahmen, während die wirtschaftlichen Aussichten für die Eurozone zunehmend pessimistisch erscheinen.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 129,4EUR auf L&S Exchange (10. April 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.