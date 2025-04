Nordex Group sichert sich Mega-Aufträge für Windparks in der Türkei!

Die Nordex Group hat am 9. April 2025 während des WindEurope Annual Events in Kopenhagen symbolisch Verträge mit Enerjisa Üretim über den Bau von zwei Windparks in der Türkei unterzeichnet. Diese Projekte, Edirne und Balkaya, haben eine Gesamtleistung von 750 MW und umfassen die Lieferung und Installation von 108 Turbinen des Typs N163/6.X. Die Komponenten der Windkraftanlagen werden gemäß den lokalen Anforderungen zu 55 % in der Türkei produziert, was die lokale Wirtschaft stärkt und Arbeitsplätze schafft.

Enerjisa Üretim, ein Joint Venture zwischen E.ON und Sabanci Holding, hat mit diesen Aufträgen mehr als die Hälfte des Volumens aus der jüngsten Windauktion YEKA WPP-2024 in der Türkei gewonnen. Diese Auktion, die Ende Januar 2025 abgeschlossen wurde, umfasste insgesamt 1,2 GW an Windenergieprojekten. İhsan Erbil Bayçöl, CEO von Enerjisa Üretim, betonte, dass der Erfolg bei der YEKA-Ausschreibung das Engagement des Unternehmens für die Energiewende in der Türkei verdeutlicht und zur Stärkung des globalen Energiesystems beiträgt. Die Projekte sollen das Windpotenzial der Türkei effektiv nutzen und die nachhaltige Energieerzeugung auf internationale Standards heben.