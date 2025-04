Euro im Aufwind: Zölle der USA treiben Wechselkurs über 1,10 Dollar!

Am Dienstag hat der Euro im US-Handel leicht zugelegt und wurde zuletzt bei 1,0968 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0950 Dollar fest, was einen Rückgang im Vergleich zum Montag darstellt. In den vorherigen Handelstagen hatte der Euro jedoch einen Teil seiner Gewinne abgegeben, die er aufgrund der aggressiven Zollpolitik der USA erzielt hatte. Am Donnerstag der Vorwoche erreichte der Euro mit 1,1144 Dollar den höchsten Stand seit einem halben Jahr, bevor er wieder auf etwa 1,09 Dollar fiel.

Die Zollpolitik der US-Regierung bleibt ein zentrales Thema an den Finanzmärkten, und eine Entspannung in diesem Konflikt ist nicht in Sicht. Marktbeobachter warnen vor anhaltender Unsicherheit, die in den kommenden Tagen zu stärkeren Kursschwankungen führen könnte. Am Mittwoch stieg der Euro im frühen Handel wieder über die Marke von 1,10 Dollar und wurde bei 1,1050 Dollar gehandelt. Dies geschah nach dem Inkrafttreten eines neuen US-Zollpakets, das die Gemeinschaftswährung stützte.