W&W: Positive Geschäftszahlen 2025 – Analysten bleiben optimistisch!

Die Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) hat am 4. April 2025 ein Update zu ihren Geschäftszahlen veröffentlicht, das die Erwartungen der Analysten erfüllt hat. Nach einem herausfordernden Jahr 2024, das von hohen Schäden und inflationsbedingten Kostensteigerungen geprägt war, zeigt das Unternehmen für 2025 eine positive Entwicklung. W&W erwartet ein deutlich steigendes Konzernergebnis, unterstützt durch eine gute Neugeschäftsdynamik in den ersten Monaten des Jahres. Die Dividende bleibt konstant bei 0,65 EUR pro Aktie, was auch für das kommende Jahr erwartet wird.

Im vierten Quartal 2024 konnte die Sachversicherung wieder in die Gewinnzone zurückkehren, nachdem sie zuvor unter hohen Schadensfällen gelitten hatte. Analysten prognostizieren für 2025 eine signifikante Erholung des Segmentergebnisses, vorausgesetzt, das durchschnittliche Schadenaufkommen bleibt im Rahmen. Die Personenversicherung zeigt ebenfalls Stabilität, mit einer konstanten vertraglichen Servicemarge (VSM) von 1,6 Milliarden EUR, die die Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden EUR übersteigt.