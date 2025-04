Stabilus sichert sich Großauftrag: 400.000 Türantriebe für Fahrzeuge!

Stabilus SE, ein führender Anbieter von Motion-Control-Lösungen, hat seine marktführende Position im Bereich der elektromechanischen Türsteuerungssysteme für Fahrzeuge weiter ausgebaut. Am 8. April 2025 gab das Unternehmen bekannt, einen bedeutenden Großauftrag von einem chinesischen Automobilhersteller erhalten zu haben, der die Lieferung von über 400.000 Türantriebssystemen pro Jahr ab 2026 umfasst. Diese Systeme sind bereits in mehreren Fahrzeugmodellen namhafter Hersteller integriert, und Stabilus plant, die Technologie in weiteren 15 Modellen der nächsten Generation zu implementieren.

Die elektromechanischen Türantriebe von Stabilus sind entscheidend für die Entwicklung autonomer Fahrzeuge, wie Robo-Taxis, und gewinnen zunehmend an Bedeutung im Premiumsegment als Komfortmerkmal. Der globale Markt für Türaktuatoren wird voraussichtlich von etwa einer Million Einheiten im Jahr 2025 auf bis zu fünf Millionen Einheiten bis 2029 anwachsen. Besonders in der APAC-Region wird ein starkes Wachstum erwartet, gefolgt von Nord- und Südamerika sowie EMEA.