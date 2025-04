Traton SE: Aktien stürzen um 7% ab – Quartalszahlen enttäuschen massiv!

Die Aktien von Traton SE, der Lastwagentochter von Volkswagen, haben am Mittwoch, kurz vor Handelsschluss, einen signifikanten Rückgang verzeichnet und fielen um etwa 7 Prozent auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr. Diese Entwicklung folgt der Veröffentlichung vorläufiger Eckdaten für das erste Quartal 2025, die die Markterwartungen nicht erfüllten. Traton gab bekannt, dass der Absatz in den ersten drei Monaten mit 73.100 Fahrzeugen um 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist.

Zusätzlich wird der Netto-Cashflow von Traton Operations, der im Vorjahr bei 438 Millionen Euro lag, voraussichtlich auf -115 Millionen Euro fallen, was die finanzielle Lage des Unternehmens weiter belastet. Trotz dieser negativen Entwicklungen hält Traton an seiner Jahresprognose fest, die jedoch von zukünftigen geopolitischen Entwicklungen, insbesondere den Auswirkungen der US-amerikanischen Zollpolitik, abhängt.

Die Marktreaktion auf die Quartalszahlen war entsprechend negativ, was sich in dem starken Rückgang der Aktienkurse widerspiegelt. Analysten und Investoren zeigen sich besorgt über die rückläufigen Verkaufszahlen und die schwache operative Leistung, die die Wettbewerbsfähigkeit von Traton in einem herausfordernden Marktumfeld in Frage stellen könnten.

Die nächste Zwischenmitteilung wird am 28. April 2025 veröffentlicht, und die aktuellen Analystenschätzungen sind auf der Investor Relations Webseite von Traton einsehbar. Die Unsicherheiten in der Branche und die anhaltenden Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die globalen Lieferketten und geopolitischen Spannungen, werden weiterhin im Fokus der Anleger stehen.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,29 % und einem Kurs von 27,62EUR auf Lang & Schwarz (10. April 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.