flatexDEGIRO AG: DWS überschreitet 3%-Schwelle – Rückkaufprogramm läuft!

Am 7. April 2025 veröffentlichte die flatexDEGIRO AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die europäische Verbreitung zum Ziel hatte. Der Emittent, mit Sitz in Frankfurt am Main, gab bekannt, dass DWS Investment GmbH, als Mitteilungspflichtiger, am 1. April 2025 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritt. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von DWS beträgt nun 3,01%, was einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung von 2,72% darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beläuft sich auf 110.134.548.

Die Mitteilung umfasst auch Details zu den Stimmrechtsbeständen, wobei DWS Investment GmbH 3,01% der Stimmrechte direkt zugerechnet werden. Die Mitteilung erwähnt, dass die Stimmrechte durch erhaltene Aktiensicherheiten zustande kamen. Es wird betont, dass DWS weder andere Unternehmen beherrscht noch von anderen Unternehmen beherrscht wird, die Stimmrechte an flatexDEGIRO halten.